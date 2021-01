Educación y Hacienda preparan la ampliación en inversión y duración del Plan Edificant de infraestructuras escolares

Esta ampliación "no responde a la necesidad de realizar una intervención urgente, sino a la voluntad de que Edificant se convierta en un procedimiento ordinario para determinadas obras que, si no fuera por este plan, no se hubieran hecho porque nunca habrían sido consideradas prioritarias en el paquete global".

Así lo ha aseverado el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, en una entrevista concedida a Europa Press en la que adelantado que las conselleries de Educación y Hacienda están elaborando conjuntamente una orden que permita alargar el plan.

"Estamos haciendo el estudio de las peticiones que ya tenemos y la planificación de los próximos años. Ahora están previstos 1.000 millones hasta el año 2024 y queremos aumentar la cantidad y el número de años, al menos tres o cuatro más, para poder continuar con las actuaciones. Para poder seguir delegando obras a las municipios necesitamos más tiempo y más dinero", ha señalado Soler, que ha apuntado que está previsto aprobar la orden este mismo año.

"Defendemos que Edificant -prosigue- es un mecanismo que está permitiendo hacer muchas más actuaciones de las que se harían si solo actuáramos directamente desde la Conselleria".

Actualmente, la administración autonómica ha delegado a los consistorios más de 890 millones de euros de los 1.000 aprobados. Soler ha reconocido que el desarrollo "va más lento" de lo que les gustaría pero ha hecho notar que los ayuntamientos "han tenido los mismos problemas burocráticos que la Conselleria en cuanto a licitaciones, recursos etc.".

"LA PANDEMIA NOS HA COMPLICADO LA VIDA"

A esto hay que sumar que "la pandemia nos ha complicado la vida porque se han paralizado obras, sobre todo aquellas previstas en verano y como es un tipo de actuación que hay que hacer en ese período habrá que esperar al próximo".

En todo caso, se ha mostrado convencido de que en 2021 habrá "un mayor grado de ejecución" que en el 2020, ya que las corporaciones locales tienen experiencia en el procedimiento "y se nota que van más rápido".

Precisamente, algunas de las obras incluidas en la hoja de ruta de Edificant tienen como objetivo retirar el fibrocemento que todavía queda en algunos centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Según datos del departamento de Campanar facilitados a Europa Press, en junio de 2015 había 217 centros educativos con fibrocemento: 73 en la provincia de Alicante, 22 en la de Castellón y 122 en la de Valencia.A fecha del 12 de enero de 2021, ya se ha retirado el amianto en 171 de estos centros, el 78,8% del total.

Por provincias, se ha eliminado ese material en 46 centros de Alicante, el 63% del total; en los 22 centros de Castellón (el cien por cien) y en 103 centros de Valencia, lo que supone el 84,4 % del total.

Por tanto, queda por acometer la retirada de fibrocemento en 27 centros alicantinos y en 19 valencianos. Las 46 intervenciones están planificadas: 21 las ejecutará directamente la Conselleria de Educación este verano y las 25 restantes las gestionarán los ayuntamientos con fondos de la Conselleria a través de Edificant.

Desde la Conselleria explican que la retirada de los tejados y canalizaciones de fibrocemento con amianto se debe realizar durante los periodos no lectivos como vacaciones de Navidad, Pascua o en verano, porque es un material muy contaminante y no puede entrar nadie en el centro salvo el personal especializado encargado de las obras.

La gran mayoría de las 46 actuaciones a realizar son de gran envergadura y, por tanto, requieren más de un mes para su ejecución. Por esta razón solo se pueden hacer durante las vacaciones de verano.

En este sentido, inciden en que la declaración del primer estado de alarma el pasado año, que conllevó la suspensión de todos los procedimientos administrativos durante dos meses (marzo y abril) retrasó la adjudicación de los contratos de parte de las obras de retirada de amianto programadas para el pasado verano con lo que no pudieron ejecutarse, de ahí que ya estén adjudicadas y programadas para este verano de 2021 las 21 intervenciones que ejecuta directamente la Conselleria.

De este modo, la docena de obras que se realizarán en Alicante por parte de la Conselleria el próximo verano son las de los CEIP Azorín, Emilio Varela, San Nicolás de Bari, Tossal, Gabriel Miró, Rabassa, Cavanilles y San Fernando de Alicante capital; CEIP Canales Martínez de Almoradí; IES La Torreta y CEIP Baix Vinaolpó de Elx; y Escuela de Artes de Orihuela.

Las incluidas en Edificant, y cuya planificación depende de los ayuntamientos, son las siguientes: CEIP Sanchis Gaurner de Ondara; Nurestra Señra de Belén, Villar Palasí, primer ciclo Virgen de Monserrate, CEIp Nuestra Señora de Monserrate y CEE Antonio Sequeros de Orohuela; CEIP Trinitario SEva de Rafal; CEIP Benimantell; CEIP Manuel Antón de Mutxamel; CEIP Antonio Sequeros de Benejúzar; CEIP Eloy Coloma de Xixona; CEIP Virgeb del Rosario de Albatera; CEIP Rosalía Bondia de Pego; CEIP Azorin de Monóvar; y CEIP Azorín de Santa Pola.

En cuanto a la provincia de Valencia, la Conselleria actuará directamente en nueve casos: CEIP Virgen del Rosario de Massamagrell; en València en los CEIP Ciutat Artista Faller, Castellar-Oliveral; Sector Aéreo, Magisterio Español y Nicolau Primitiu, y en Sagunt en el IES Eduardo Merelló, CEIP Maestro Tarazona y CEIP Villar Palasí.

Por último, se han delegado a los ayuntamientos intervenciones en Alzira, el IES Rei En Jaume; Benifairó (CEIP Jaume II El Just); Carcaixent (CEIP Navarro Darás); Cullera (CEIP San Agustín); Gandia (IES Tirant lo Blanc); Ontinyent (CEIP Bonavista); Simat (CEIP Valldigna); València (CEIP Raquel Payà); Tavernes de la Valldigna (IES Jaume II El Just) y en Xàtiva CEIFP La Costera).