Ocón afirma que el comportamiento de Mario Herrera "no ha sido ejemplar" al "no dar explicaciones pertinentes"

No obstante, ha añadido que "lo que no vamos a hacer es hipotecar el resto de acciones del Gobierno por el comportamiento de un director general, y menos en el trámite parlamentario". "No vamos a paralizar algo que es bueno para los riojanos por una actitud personal de un alto cargo del Gobierno"

Ocón ha respondido de este modo, a preguntas de los periodistas, acerca de la situación del director general de Participación, Mario Herrera, quien la madrugada de Año Nuevo sufrió un accidente de tráfico en Sojuela y al que se le han abierto diligencias para esclarecer los hechos.

"Cada uno tiene la ética personal que tiene" ha indicado para a continuación remitirse a las declaraciones que sobre este asunto hizo el 4 de enero. Ese día, el secretario general socialista afirmó que si Herrera "hubiera sido director general del PSOE ya hubiera sido cesado", a lo que añadió que "si su consejera hubiera sido del PSOE ya hubiese sido cesado".