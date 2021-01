Puig defèn que el rebuig a investigar Joan Carles I en el Congrés està "argumentat pel PSOE"

"Aquesta qüestió està residenciada en els tribunals i ací és on s'ha d'abordar, no tinc res més a aportar sobre aquest tema", ha resolt als periodistes després de l'homenatge anual a Manuel Broseta, assassinat per ETA el 1992.

Aquest dimecres, PSOE, PP i Vox van tornar a rebutjar aquesta comissió d'investigació impulsada per Unides Podem i altres sis partits, entre ells Compromís (soci de govern del PSPV en la Generalitat Valenciana), malgrat que en aquesta ocasió la iniciativa comptava amb el vistiplau dels lletrats de la cambra baixa.