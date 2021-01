L'Ajuntament de València bonificarà fins a un 50% l'IBI de les vivendes que incorporen plaques fotovoltaiques

La mesura, que contempla també bonificacions del 95 per cent en la quota de l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), l'han anunciada aquest dijous en roda de premsa l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, i els edils d'Hisenda, Borja Sanjuán, i d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon.

Ribó i Sanjuán han apuntat que aquesta ajuda és compatible amb unes altres que s'ofereixen per a la instal·lació de plaques solars fora de l'àmbit municipal. El primer edil ha ressaltat la "voluntat" del consistori de complir els "compromisos" adquirits des de fa anys per a "reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle" i potenciar l'ús i la producció de "energies renovables", així com la seua "aposta" per a avançar en aquest camí.

Joan Ribó ha considerat que es pot "treballar i avançar molt" en aquest àmbit per a, "d'ací a uns anys, poder veure des del cel que una gran part dels sostres de la ciutat té plaques solars per a autoconsum i producció d'energia elèctrica".

"Aquest és l'objectiu. Per a fer açò hi ha moltes mesures. Nosaltres hem volgut agafar una cosa que ja estava: les ajudes a l'IBI", ha assenyalat. Al seu torn, Ribó ha subratllat que ara, i pensant en les rendes mitjanes i baixes, s'ha decidit ampliar-les passant d'un període de tres anys a un de deu i "escalonar el nombre d'anys en funció del valor cadastral de la vivenda".

"És un pas molt important que va a estimular molt la instal·lació de plaques fotovoltaiques", ha agregat l'alcalde, que ha dit també que així València se situa per davant d'altres grans ciutats en aquest tipus d'ajudes.