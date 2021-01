Coronavirus.- Puig torna a descartar un confinament ara perquè "l'estat d'alarma no ho permet"

Després dels rècords de contagis, hospitalitzats i morts dels últims dies, ha garantit que "es prendran les decisions que es consideren oportunes" en funció de l'evolució, dels estudis epidemiològics i del que plantege la Conselleria de Sanitat.

"Prendrem les decisions d'una manera serena i pensant en l'interés general, com sempre", ha recalcat als periodistes després de l'homenatge anual a Manuel Broseta.

Puig, davant les peticions de confinament dels col·legis de metges i dels seus socis de govern (Compromís i Unides Podem), ha remarcat que ara "hauria d'haver-hi un canvi de norma a Espanya per a un confinament personal", mitjançant una modificació de l'estat d'alarma.

També ha recordat que no es pot avançar el toc de queda perquè la Comunitat Valenciana ho té establit des del set de gener en "la part més alta" que permet l'estat d'alarma, a les deu de la nit. "Estem dins de la norma i actuant en conseqüència", ha subratllat.

De moment, ha avançat la convocatòria en els pròxims dies de la comissió interdepartamental COVID-19 per a analitzar l'evolució i "prendre les decisions oportunes", després del que es reunirà el Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI) per a coordinar la tasca de les forces i cossos de seguretat i els ajuntaments.

El president valencià ha agraït el treball dels agents i la col·laboració de Delegació del Govern en els tancaments perimetrals, una situació "molt difícil" en la qual estan 29 municipis de la Comunitat i la pròpia regió respecte a unes altres. "Exigeix molta dedicació", ha constatat.

I ha cridat a la responsabilitat de la ciutadania perquè "no pot ni ha d'haver-hi un policia darrere de cadascun de nosaltres". "A ningú se li ocorre saltar-se normes fonamentals perquè no està un policia vigilant", ha insistit, i ha pregat mantindre "eixa maduresa que ha demostrat la societat en tots els moments".

DELEGADA DE GOVERN: "ELS CONTROLS SÓN SUFICIENTS"

Precisament, la delegada del Govern, Gloria Calero, ha coincidit que els controls dels 10.000 agents repartits per la Comunitat Valenciana són suficients i "saben on s'han de posar estratègicament per a controlar les entrades i eixides". "No hi hauria mai forces i cossos suficients per a controlar a cadascun de nosaltres", ha il·lustrat.

Açò sí, ha reconegut que no és el mateix controlar el tancament perimetral d'un municipi que el dels 29 actuals. "I no sé com aniran augmentant; estem fent els controls que s'han de fer", ha aprofundit recordant que la situació és molt crítica i que "a ningú li han de dir el que ha de fer".

Calero ha defès així que "no pot haver-hi una parella d'agents les 24 hores en l'entrada i eixida de cada municipi" i ha garantit que "la Guàrdia Civil i la Policia Nacional saben molt bé on s'han de posar".

Davant la possibilitat d'un confinament, ha assegurat que els efectius estan preparats per a qualsevol escenari, encara que no creu que ara "es done eixa possibilitat".