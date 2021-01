Coronavirus.- Puig demana un repartiment més flexible de les vacunes perquè les comunitats més ràpides tinguen més dosis

"Es tracta de ser més eficients com a país: si podem vacunar més ràpid, ho hem de fer", ha declarat els periodistes després de l'homenatge anual a Manuel Broseta.

Puig ha reconegut que és una qüestió "molt delicada", però ha proposat que en el repartiment setmanal del pròxim dilluns es podria primar d'alguna manera una major flexibilitat per a guanyar en eficiència i evitar acumular "un estoc més enllà del raonable" per a la segona dosi.

Sense voler plantejar "en absolut cap insolidaritat" amb altres autonomies que les posen més lent, ha defès que un repartiment més flexible "no significa que no es mantinga l'estatus de les vacunes que corresponen a cada comunitat; per descomptat".

El president valencià ha celebrat que la Comunitat Valenciana està "liderant" en els últims dies la vacunació i va "a molt bon ritme", per la qual cosa l'objectiu és accelerar-la al màxim. "No hi ha mesura restrictiva que puga superar a les vacunes", ha asseverat, per a agrair la gran tasca de tots els sanitaris.