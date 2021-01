Cs dice que "no conocer cuál será trazado implica que La Rioja pierda los fondos europeos para desarrollo ferrocarril"

"No conocer cúal será el trazado implica que de nuevo La Rioja va a perder los fondos europeos para el desarrollo del ferrocarril porque el Gobierno de La Rioja se comprometió a tenerlo listo para 2020 y no ha cumplido", ha subrayado el portavoz de Ciudadanos, Pablo Baena.

Para la formación naranja es vital que los riojanos y sus municipios conozcan cuanto antes el trazado para dotar el impulso necesario a La Rioja. "El Gobierno de Andreu renuncia al desarrollo del ferrocarril con una doble vía, lo que consideramos como un grandísimo error. La doble vía es fundamental para el tráfico de mercancías y pasajeros", ha señalado Baena.

Baena ha denunciado que "iniciamos el año 2021 sin que el Gobierno de La Rioja haya marcado el trazado, ni esté haciendo gestiones para lograr compromisos por parte del Gobierno de España, ni ha conseguido avanzar para conseguir fondos europeos. Desde Ciudadanos consideramos que las infraestructuras son el pilar para el impulso de la comunidad, sin ellas no hay desarrollo".

Son más de 20 los años donde La Rioja está perdiendo el tren del desarrollo y del futuro con los gobiernos del PP y con la falta de resultados del de Andreu parece que nada va a cambiar. "Este gobierno está tan anestesiado que recuperar un tren a su paso por La Rioja les parece un gran éxito. Lo importante es que consigamos desarrollar las infraestructuras de una manera adecuada y para eso hace falta compromiso de todos los grupos", ha resaltado Baena.

"Necesitamos hacer una política más honesta y responsable con los riojanos", ha resaltado Baena, para incidir que "PP y PSOE se tienen que comprometer con las iniciativas que está registrando Cs tanto en el Parlamento como en el Congreso de los Diputados".

De esta forma, el coordinador de los liberales ha puesto el acento en lo que el PSOE considera como el inicio del corredor Cantábrico Mediterráneo a través de la variante de Rincón de Soto. "No nos vale que el Gobierno de La Rioja nos diga que el inicio del desarrollo del trazado del corredor Cantábrico Mediterráneo es la variante de Rincón de Soto. Esta variante no es el corredor porque está claro que en pleno siglo XXI un municipio no puede tener las vías por medio de su casco urbano", ha finalizado Baena.