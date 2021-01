Una freidora sin aceite de 37 euros o cómo disfrutar de la versión saludable de las croquetas en su día internacional

Aunque los españoles mantenemos un debate diario por la tortilla con o sin cebolla, hay una tapa made in Spain que ha conseguido ponernos de acuerdo a la mayoría y es que hay muy pocos que se resistan a disfrutar de alguna de sus múltiples recetas. Las croquetas se han convertido en reinas de las barras de bar y en objetos de deseo hasta para el delivery y el take away. Y no es de extrañar puesto que han pasado de ser una receta de aprovechamiento a todo un manjar que se ofrece hasta en los restaurantes más sofisticados. Tal es su popularidad (algunos incluso las convierten en su tarta de cumpleaños) que esta propuesta tiene hasta su propio día internacional que se celebra cada 16 de enero.

Claro que, en pleno enero y cuando estamos concienciados con cumplir con nuestros objetivos de la Operación Bikini, disfrutar de este bocado de bechamel no es lo más recomendable si no queremos sumar unas cuantas calorías a nuestra dieta. Y renunciar a eso es todo un sacrificio. Por suerte, la tecnología vuelve a estar de nuestra parte puesto que ha ideado un modo para disfrutar de este capricho sin que nuestro peso lo note. Se trata de las freidoras sin aceite, un pequeño electrodoméstico que ha invadido muchas cocinas gracias a sus bondades: emplean aire caliente para cocinar y, por tanto, apenas utilizan grasa para preparar los alimentos.

Las patatas fritas parecen ser las protagonistas de las elaboraciones que se preparan en estos gadgets, pero admiten mucho más, incluso croquetas. Para preparar la versión saludable de este manjar, tan solo tenemos que seguir la receta tradicional y cambiar el freírlas en la sartén por introducirlas en este pequeño electrodoméstico. Pero, lo mejor de todo es que apostar por esta versión no nos supondrá una gran inversión si optamos por la freidora de Cecofry Compact Rapid que Cecotec ha rebajado un 55% y que ahora cuesta menos de 40 euros. ¿Listo para celebrar el Día Internacional de la croqueta?

Esta freidora tiene una capacidad de 1 litro. Cecotec

Croquetas saludables... ¡y mucho más!

Gran capacidad . Este dispositivo es capaz de cocinar, gracias a sus 1,5 litros de capacidad, hasta 400 gramos de patatas de una vez y otras cantidades de otros alimentos. También posee función horno gracias al cestillo que incluye como accesorio.

. Este dispositivo es capaz de cocinar, gracias a sus 1,5 litros de capacidad, hasta 400 gramos de patatas de una vez y otras cantidades de otros alimentos. También posee función horno gracias al cestillo que incluye como accesorio. Una apuesta por la comida sana y sabrosa. Este pequeño electrodoméstico cocina los alimentos de forma más saludable al usar tan solo una cuchara de aceite, puesto que, gracias a su tecnología PerfecCook que emplea aire caliente, se utiliza menos grasa. Además, alcanza una temperatura de hasta 200 grados y el tiempo puede ajustarse hasta 30 minutos.

Este pequeño electrodoméstico cocina los alimentos de forma más saludable al usar tan solo una cuchara de aceite, puesto que, gracias a su tecnología PerfecCook que emplea aire caliente, se utiliza menos grasa. Además, alcanza una temperatura de hasta 200 grados y el tiempo puede ajustarse hasta 30 minutos. Incluye recetario. Si crees que esta freidora sin aceite solo te permite cocinar patatas fritas o croquetas estás muy equivocado y, para que puedas sacarle el máximo partido, la compra de este modelo incluye un recetario con una gran variedad de elaboraciones.

