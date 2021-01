Son Espases entrega los Premios de Investigación 2020 para "fomentar la actividad científica"

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud y Consumo ha explicado que los premios y las ayudas de Son Espases para la investigación son una iniciativa anual de la Comisión de Investigación.

La dotación de los premios en la edición de 2020 ha sido de 43.000 euros, repartidos en tres categorías: 'Mejor publicación científica', que premia la publicación de un artículo en la revista que ha tenido un factor de impacto más alto; 'Mejor proyecto piloto', que pretende dar apoyo a proyectos que pueden ser financiados en convocatorias externas estatales e internacionales, y finalmente 'Ayudas para estancias cortas en centros de investigación' para impulsar la colaboración con grupos de investigación nacionales e internacionales.

En el acto de entrega han participado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez; el director gerente de Son Espases, Josep Pomar, y el presidente de la Comisión de Investigación, Antonio Oliver.

En la edición de este año se ha concedido el premio Mejor publicación científica al Doctor Francisco Javier Rosselló Lozano, del Servicio de Cardiología e investigador del Grupo de Fisiopatología y Terapéutica Cardiovascular, por el artículo titulado 'Sex differences in mineralocorticoid receptor antagonist trials: a pooled analysis of three large clinical trials'.

Los proyectos pilotos galardonados han sido los siguientes: 'Medicina de precisión y desarrollo de cardiopatías congénitas: papel del microbioma', de Emilia Amengual Cladera; 'Disfunción tiroidea en pacientes con infección COVID 19 en estado crítico. Valor pronóstico y de gravedad. Implicaciones terapéuticas: beneficio del tratamiento con hormona tiroidea en la evolución de la enfermedad', de María Antonieta Ballesteros Vizoso; 'Estudio de la relación cáncer de colon y obesidad - análisis del perfil transcriptómico del tejido adiposo visceral presente en el microambiente tumoral', de Alice Chaplin Scott; 'Estudio de netosis como predictor de enfermedad injerto contra huesped en pacientes con trasplante alogénico de medula ósea', de Bernardo López Andrade, y 'Efecto de la luz natural como complemento al tratamiento de pacientes depresivos ambulatorios', de José Ángel Rubiño Díaz.

Durante el acto de entrega de los Premios, el coordinador de la Unidad de Investigación y el presidente de la Comisión de Investigación, Borja García-Cosío y Antonio Oliver, respectivamente, han presentado el balance en materia investigadora de Son Espases durante el periodo 2019-2020.

Durante el último año se han publicado un total 312 artículos en revistas científicas con un factor de impacto acumulado de 1.432 puntos, lo que significa que se superan las cifras de años anteriores.

En 2020 ha sido especialmente exitoso para el Hospital en cuanto a la obtención de financiación competitiva para la investigación del Instituto de Salud Carlos III con cuatro proyectos FIS y uno de expresiones de interés COVID-19. El importe total obtenido con estas ayudas públicas asciende a 1.033.750 euros. Además, durante 2020 se han logrado dos proyectos financiados por la Unión Europea, por un valor total de 319.312 euros.

Por otra parte, con respecto a los ensayos clínicos comerciales que se llevan a cabo en el centro, durante 2020 se han formalizado 73 contratos con la industria farmacéutica, por un importe total de 1.681.580 euros.