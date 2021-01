PSOE: "Es el momento de que López Miras cumpla de una vez el compromiso de reforzar la salud pública regional"

Conesa ha hecho estas declaraciones junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, en el solar ubicado en Santiago y Zaraiche donde tendría que estar ubicado un centro de salud y un Centro Integral de Alta Resolución (CIAR), según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Ha destacado que Santiago y Zaraiche es la única zona de salud básica en la Región de Murcia que no tiene su centro de salud, que está pendiente desde 2018, cuando el Gobierno regional anunció a bombo y platillo un plan de refuerzo de la atención primaria y que todavía está sin hacer.

"La pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca que ese refuerzo de la sanidad pública regional, que contemplaba la construcción de varios centros de salud, se tendría que haber puesto en marcha hace mucho tiempo, y ahora es más necesario que nunca", ha indicado Diego Conesa.

Ha señalado que los centros de salud necesarios en Santiago y Zaraiche, Nonduermas y Corvera, entre otros del área de salud de Murcia, son algunas de las peticiones del PSRM incluidas en el plan de refuerzo de la salud pública regional que plantea como requisito para apoyar los presupuestos de 2021, además del refuerzo de la educación, la admisión a trámite de la proposición de ley sobre violencias machistas y consensuar los proyectos de Región que optan a los fondos europeos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia, ha indicado que las necesidades sanitarias del área VI de salud son una antigua reivindicación que se remonta al comienzo de este siglo.

"Como siempre, en el Ayuntamiento de Murcia, todo lo que proyecta el PP dura su anuncio con la correspondiente foto. El centro sanitario, planificado en este solar, ha sido previsto y prometido en diversas ocasiones. Si hacía falta en 2001 en esta zona de gran expansión y crecimiento demográfico (250.000 residentes), ahora, en mitad de una pandemia, es una urgencia".

"Desde luego, si durante estos meses hemos podido comprobar y confirmar algo, es la valía de los recursos sanitarios. El Covid está causando estragos y la mejor arma que tiene esta sociedad es una sanidad de calidad, que te dé todas las garantías y toda la seguridad. Estaríamos trabajando ahora mismo en mejores condiciones en el hospital de referencia de esta zona, el Morales Meseguer, si este centro sanitario se hubiese construido cuando se programó", ha añadido.

Serrano ha remarcado que la incidencia por Covid en estos momentos es altísima y que es necesarios hacer los deberes en su momento porque luego vienen los problemas y se atragantan. "Si el Ayuntamiento de Murcia no hubiese invitado a ver luces y a salir a la calle, estoy seguro de que no estaríamos registrando tantos casos. Tenemos que ser responsables. Esta situación no se solventa con mensajes contradictorios ni con medidas incoherentes. Es la hora de ser valientes".

PRESUPUESTOS REGIONALES Y MEDIDAS SANITARIAS

Además, Conesa ha insistido al Gobierno regional en que el PSRM apoyará los presupuestos regionales "si cumple los anuncios y compromisos que lleva ya varios años sin cumplir, y que ahora, de manera especial, puede hacer, porque cuenta con más de 550 millones de euros extraordinarios del Gobierno de España para reforzar la salud pública regional, la educación y las políticas públicas en general".

El líder socialista ha vuelto a apelar a la responsabilidad individual y colectiva para hacer frente a la pandemia, y ha reiterado el apoyo del PSRM a todas las medidas sanitarias que plantean las autoridades sanitarias, así como el respaldo a todas las medidas que están tomando todos los alcaldes y alcaldesas socialistas en un ejercicio adicional de responsabilidad.

"Hemos respetado siempre todas las medidas sanitarias que se han tomado nos gusten más o menos. En ese ejercicio de responsabilidad han estado todos los alcaldes y alcaldesas socialistas de la Región de Murcia yendo más allá de las medidas planteadas por el Gobierno regional. Insisto en que el Ejecutivo regional tiene todas las herramientas para tomar medidas mucho más restrictivas que las que ayer tomó", ha destacado.

HOSTELERÍA

Por otra parte, Conesa ha pedido al Gobierno regional que haga un esfuerzo adicional y que refuerce los recursos de la Consejería de Empleo para tramitar de manera urgente los ERTE de miles de trabajadores y empresarios de la hostelería.

"Hay más de 3.500 empresas que solicitaron un ERTE al arrancar la segunda ola en octubre y noviembre, y la mayor parte de estos expedientes todavía no se ha tramitado por parte de la Consejería de Empleo. "Exigimos un esfuerzo al consejero y al Gobierno regional para que la angustia que tienen miles de trabajadores no se extienda en esta tercera ola", ha concluido.