Ciudad Real activará un nuevo fondo de recuperación económica de un millón de euros que empezará a articularse en marzo

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Pilar Zamora, este jueves en rueda de prensa tras decretarse este miércoles un endurecimiento de las medidas especiales nivel 3 contra el coronavirus, el cierre perimetral de la ciudad y el adelantamiento del toque de queda a las 22.00 horas.

Entre estas medidas, Zamora ha destacado el cierre de la hostelería y de las grandes superficies explicando que Ciudad real sufre una situación difícil y el Ayuntamiento no quiere dejar de prestar ayuda a los negocios que están sufriendo estas medidas.

Además ha querido hacer mención a los 65 millones de euros que el Gobierno regional quiere poner a disposición de autónomos y pymes.

Ante las dudas que están surgiendo entre los comerciantes de la ciudad, la alcaldesa ha instado a que consulten con el Ayuntamiento ya que, con los datos de los que se disponen, se podrán aclarar las dudas sobre si deben permanecer cerrados o pueden abrir sus puertas.

Además de actuar en lo económico, el Ayuntamiento va reforzar el control y el seguimiento. En concreto respecto al cierre perimetral ya ha avanzado que se han puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno ya que corresponde a la Guardia Civil controlar los accesos a la ciudad.

Por otro lado, Zamora ha querido dar un mensaje "contundente" ya que la ciudad supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes.

"Sabíamos que los datos después de la Navidad podrían ser preocupantes pero las cifras reales superan los peores augurios", ha asegurado por lo que para la primera edil las medidas adoptadas son más que necesarias ya que especialmente preocupante es la presión en los hospitales.

En el de Ciudad Real, ha añadido, hay 250 ingresados de los que 50 están en la UCI. Por todo esto ha rogado la implicación de los vecinos porque el COVid está matando, tiene a personas en situación crítica, negocios cerrados, gente sin trabajo por lo que "hay que tomárselo en serio". "No hay que tomárselo alegremente, no hay que relajarse, esto no está superado", ha concluido.