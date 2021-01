Amazon está permitiendo a sus clientes quedarse con los productos que quieren devolver, con reembolso incluido

Amazon está adoptando una nueva política en las devoluciones: podrás quedarte el producto, con el importe total del mismo reembolsado, si no merece la pena el coste de la recogida.

Ojo, no te emociones: hablamos de productos menores, claro. Los televisores, los ordenadores o los dispositivos más costosos no entran dentro de este nuevo enfoque. Según un informe de The Wall Street Journal, solo lo está haciendo en situaciones en las que es poco probable que el producto se revenda y donde el costo de procesar la devolución es igual o mayor que el costo del producto en sí.

¿Y por qué? Tras las recién acabadas vacaciones, toca la temporada de devoluciones, que suele ser una avalancha. Así que los minoristas más grandes de Estados Unidos han tomado esta decisión, de manera que se procesarán los reembolsos, pero dejarán que el cliente se quede con los artículos no deseados.

¿Cómo lo hacen? Según el periódico internacional, para decidir si tiene sentido económico procesar una devolución estas compañías están utilizando inteligencia artificial.

“Para artículos económicos o grandes que incurrirían en costosas tarifas de envío, a menudo es más barato reembolsar el precio de compra y dejar que los clientes se queden con los productos”, dice el artículo.

Además, se tendrán en cuenta los clientes con un historial de compras en ese comercio. O se implementarán sistemas que califiquen la integridad del cliente para decidir si se realiza dicho reembolso.

Este enfoque, relativamente nuevo, ha sido popularizado por Amazon y algunas otras cadenas de ecommerce, y se está adoptando más ampliamente desde que estalló la crisis sanitaria, ya que el aumento en las compras onlineha obligado a las empresas a reconsiderar cómo manejan las devoluciones.

De acuerdo con la empresa de procesamiento de devoluciones Narvar, las devoluciones online aumentaron un 70% en 2020, dice The Wall Street Journal.

