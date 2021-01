Junqueras: "No hay ningún país que haya llegado a la independencia cuando tiene el 50% de la sociedad en contra"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que no hay ningún país que haya llegado a la independencia si no tenía al menos el 50% de los votos a favor y que ningún país lo ha conseguido con el 50% de la sociedad en contra.

Así se ha expresado desde la prisión de Lledoners en una entrevista a 'El Nacional'. El líder de los republicanos también ha lamentado la "fijación agotadora" de JxCat al "criticar todo lo que hace y propone ERC".

"Tendríamos que acabar con los complejos para que podamos construir conjuntamente una estrategia ganadora. Y estaría bien que, a parte de proclamas vacías, explicasen cual es su propuesta y los detalles de cómo llevarla a cabo", ha añadido.

En lo relativo a la mesa de diálogo con el Estado, Junqueras ha lamentado que JxCat haya hecho "todo lo posible desde el primer momento para que no funcionase" y ha considerado que han usado este espacio para "intentar desgastar" a ERC.

Preguntado por las declaraciones del candidato de JxCat, Carles Puigdemont, que propone retomar el procés donde se dejó en octubre de 2017 en caso de que el independentismo supere el 50% de los votos, Junqueras ha respondido que "seguro que lo que llevará a la independencia es que haya suficientes apoyos como para implementarla y hacerla efectiva" pero no ha entrado en los porcentajes que lo harían posible.

"No es solo una cuestión declarativa, decir que la queremos. Porque si hubiese sido así, seríamos independientes desde hace muchos años, porque al menos nosotros sí que siempre la hemos querido. ¿Por lo tanto, qué garantiza que la independencia sea efectiva? Entonces, tener suficientes fuerzas para implementarla", ha añadido.

Junqueras apuesta por negociar con el gobierno español pero también avisa que el Estado ha de saber que si la negativa a negociar un referéndum "perdura en el tiempo" desembocará en una "nueva actuación unilateral del 'independentismo". "Nuestra paciencia no es infinita y todo el mundo sabe que no nos rendimos nunca. Que nos pueden encerrar o pegar, pero que estamos aquí para ganar y no renunciaremos", ha remachado.

Si ERC gana, el PSC irá a la oposición

Junqueras ha insistido en que el PSC, tanto si es con Miquel Iceta como con Salvador Illa de candidato, está en las antípodas de ERC y que su objetivo es volverlos a ganar como en las últimas elecciones. Y ha garantizado que si gana ERC, "el PSC ya puede ir escogiendo qué lugar quiere en la oposición".

En cambio, ha apuntado que esto no es seguro en el caso de JxCat ya que, según ha dicho, la experiencia en la Diputació de Barcelona demuestra que cuando a los socialistas les faltan apoyos institucionales, se los da JxCat. "Lo hemos dicho muchas veces y para mi es un placer poderlo volver a repetir. Es imposible que ERC haga lo que hace JxCat en la Diputació de Barcelona. Por lo tanto, la mejor garantía para que el PSC no esté en el gobierno de Cataluña es votar a ERC", ha concluido.

En referencia a la posibilidad de un indulto, Junqueras ha querido aclarar que si esto llegase a pasar los sacarían fuera de la prisión y, por tanto, no tendrían opción a quedarse aunque quisiesen.