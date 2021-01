Riz Ahmed desvela sin querer que se casó "no hace mucho tiempo" con una famosa novelista

No deja de sonar en todas las quinielas no solo para estar nominado, lo cual ya sería un premio para su impresionante trayectoria, sino incluso para llevarse el premio Oscar a mejor actor este año. El británico Riz Ahmed acumula y acumula menciones y galardones por su papel en Sound of metal, pero parece que no es la única alegría que le han deparado los últimos meses.

El intérprete de 38 años y famoso por sus papeles en Rogue One: una historia de Star Wars, The Sisters Brothers, Nightcrawler o la miniserie de HBO The Night Of está de plena promoción para conseguir está en la terna final de los que optarán a la ansiada estatuilla de la Academia.

Y le está dando resultado (hace un par de días se alzaba con el Gotham Award y la Asociación de Críticos de EE UU le consideraba finalista), pero para que este día y noche de hacerse ver y notar para los votantes tenga resultado está claro que no puede cesar de protagonizar sesiones fotográficas y conceder entrevistas.

Lo cual tiene como resultado que en un momento dado se te pueda escapar algo, como finalmente le ha ocurrido. Y no es una noticia menor, sino que Riz Ahmed es un hombre casado. Lo más curioso es que es tan celoso de su intimidad que ni siquiera se sabía quién era la novia.

El actor, de orígenes paquistaníes y nacido en Wembley, Reino Unido, estaba hablando en el podcast Grounded With Louis Theroux con el presentador sobre su reciente mudanza a California, algo que Ahmed explicó que había hecho porque "la familia de mi mujer" es del Área de la Bahía de San Francisco.

Un sorprendido Theroux le aseguró que no se "había dado cuenta" de que Ahmed ya no fuese soltero y le preguntó cuánto tiempo llevaba casado, así que al actor no le quedó más remedio que dar detalles, comenzando por decir que se casó "no hace mucho, de hecho".

"Creo que esta es la primera vez que lo digo en voz alta en una entrevista, así que enhorabuena por esta primicia tan increíblemente emocionante", ironizó de broma Ahmed, que continuó: "Me refiero a que realmente no me parece que esto sea tan relevante en términos generales, así que intento no profundizar demasiado en mi vida personal o en las chicas con las he salido o incluso en lo que concierne a mi familia".

Tras ello, dejó de hablar del tema para no dar más detalles sobre su nueva esposa y empezó a hablar sobre el coronavirus, dado que él ha perdido a dos familiares por la pandemia. Eso sí, explicó que su boda no solo fue privada, sino que se hizo respetando en todo momento las restricciones gubernamentales: "Obviamente, lo llevamos a cabo todo de una forma superíntima y con distancia social. Prácticamente no había casi nadie allí a decir verdad".

"Fue en un patio trasero, lo cual es muy agradable. Y lo mejor de todo es que no tenías a tus 500 tías dando vueltas a tu alrededor, pellizcándote las mejillas", bromeó el actor, quien a continuación incidió en que aunque no le gusta hablar de sus intimidades cree que "la razón principal" para tratar este asunto es que hay "muchas personas que no se toman en serio el Covid-19".

"Tenía ganas de hablar de ello y decir: 'Oye, mira, esto es real. Me ha afectado a mí y a mi familia'", explicó el intérprete, que confesó sentirse muy dolido porque no pudo asistir a los funerales: "Empeora las cosas porque no son más difícil de procesar [las muertes]. De verdad que no es algo que se pueda digerir a solas".

¿Quién es la esposa?

Tras su entrevista muchos medios se pusieron manos a la obra para saber quién ha conquistado el corazón de Riz Ahmed, cuyo publicista seguro que está encantado con que se hable de él y de su boda y le habrá dicho que debe dar más detalles porque estas historias encantan a los académicos (solo hay que ver cómo Eddie Redmayne se casó apenas dos meses antes de la ceremonia de los Oscar y la de noticias que salieron de aquello).

Así que Ahmed conversó la noche de este miércoles con Jimmy Fallon a través de una videollamada en su programa The Tonight Show y ahí ha dado más detalles: ella es Fatima Farheen Mirza, tiene 30 años y es una consagrada novelista.

"Es una escritora fabulosa. Nos conocimos fruto del azar mientras me preparaba para este papel, para Sound Of Metal, mientras pasaba una temporada en Nueva York", confesó el intérprete al famoso presentador, así como dio algunos detalles más sobre cómo se conocieron.

"Ambos nos sentamos en la misma mesa en un café donde solemos ir para escribir. Y nos estábamos agolpando para enchufar el portátil, una forma muy moderna de reunión. A partir de ahí entablamos una amistad y volvimos a quedar más veces", explicó Riz Ahmed, que añadió que la preparación del papel ha sido una de las mejores experiencias de su vida, dado que no solo conoció a su esposa sino también a grandes amigos en la comunidad de sordos (la cinta trata sobre un baterista que pierde la audición).