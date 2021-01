Dos partidos de distinto signo político trataron de fichar a Toñi Moreno para que entrara en política

La presentadora Toñi Moreno es uno de los rostros televisivos más carismáticos y queridos por la audiencia, a pesar de que ahora mismo no tenga asignado un programa en Mediaset, el grupo de comunicación en el que trabaja.

Sin embargo, ese tirón mediático fue reconocido por al menos dos partidos políticos, que le ofrecieron entrar en sus filas, tal como cuenta ella misma en una entrevista publicada en Diez Minutos.

"Debo de confundir bastante porque me lo han propuesto desde ideologías diferentes", decía la presentadora, que se lo toma con humor. "Me hace gracia porque no sé la imagen que doy para que dos partidos diferentes me lo propongan", reflexionaba.

La presentadora no acababa de aclarar cuál es su signo político, pero sí qué piensa sobre el trabajo actual de estos funcionarios: "No es momento para pensar en otra cosa que no sea este país [...] los políticos nos están dando un ejemplo nefasto".

A Toñi Moreno le irrita que los políticos "piensen en sacar un voto más o en que pase la tormenta para ver cómo pueden salvarse".

Para ella la clave estaría en formar un grupo de expertos y trabajar con ellos para ver "qué medidas hay que tomar y dónde invertir el dinero que nos llegue de Europa".