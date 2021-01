Laura Escanes se tiñe el pelo de rosa y enamora a sus fans

"laura escanes lleva una semana de bajón y se ha teñido de rosa nada chica bienvenida al club todas lo hemos hecho", comentaba una usuaria de Twitter. Y es un gran resumen de los últimos días de la catalana, quien después de preocupar a sus fans les ha dado exactamente el contenido que no sabían que necesitaban.

Escanes anunció por Instagram a su millón y medio de seguidores que iba a pasar la tarde de este miércoles en la peluquería, pero la sorpresa de descubrir cómo le había quedado su nuevo look se la reservó para la plataforma Twitch, donde cada vez más influencers están convirtiéndose en profesionales de sus retransmisiones.

Pero como es obvio en este tipo de directos, la modelo y pareja de Risto Mejide no desveló cómo lucirá las próximas semanas hasta que una gran cantidad de sus fans estaban conectados. Hasta entonces estuvo manteniendo en ascuas a sus espectadores con un gorrito de baño.

Y mientras comía y bebía un vaso de vino (que se le derramaba), Laura Escanes habló con sus fans sobre precisamente esas palabras que había dicho recientemente. No, no con las que avisó que quería hacerse algo radical en el pelo -aunque finalmente no haya habido ni tijera ni maquinilla-, sino a las que dejaron en vilo a sus followers.

“quiero ser sexy pero no me va a salir” yo cualquier viernes a partir de las tres de la mañana — clara (@clareta___) January 13, 2021

laura escanes omg she's so crazzyyy!!!!!love her pic.twitter.com/NZ72OtuU48 — Cabiria (@kaleidoscopeves) January 13, 2021

"No creo que sea incompatible ser feliz con pasar momentos más difíciles o tener días malos y estar triste. Nos tenemos que permitir estar tristes. La situación no ayuda, hay algo de libertad que nos han quitado", había afirmado el día anterior la influencer.

Pero llegó el momento de revelar el nuevo look. Y cuando ya había cerca de 15.000 personas pendientes, la mamá de Roma se quitó el gorrito y allí estaba: su media melena ahora es rosa. Y, además, no un rosa cualquiera, sino que ha pedido a los peluqueros un color específico.

Se trata de un tono de rosa del que se enamoró viéndolo en Pinterest, tal y como reveló en el mismo directo de Twitch, y que recibe el nombre de Berry Pink. Explicó la modelo de 24 años que esta tonalidad aprovecha las mechas balayage para fundirlas con la raíz del pelo y así crear el contraste y efecto deseados, donde predomine más aún si cabe el rosa de las puntas.

Se que es laura escanes pero quiero tener ese pelo😭 pic.twitter.com/1CXk5Yqu9C — ʚ 𝔐𝔞𝔯𝔦𝔢𝔱𝔞 ɞ (@puwullito) January 14, 2021

"Me encanta mi pelo", ha gritado Laura Escanes, que no ha podido reprimirse al ver cómo sus fans estaban encantados con la decisión que había tomado y alababan cómo le quedaba.