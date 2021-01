Las elecciones catalanas, en el aire: posiciones de los partidos a favor y en contra de un posible aplazamiento

El Govern no hará oficial hasta mañana viernes si se aplazarán o no las elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero por el recrudecimiento de la pandemia, pero a juzgar por las posiciones que han mostrado hasta ahora los diferentes partidos, que deben llegar a un consenso, todo apunta a que se retrasarán. El PSC es el único que apuesta claramente porque se mantengan el 14-F, mientras que el Govern se decantó este miércoles por celebrarlas más adelante. Si se aplazaran, se baraja una fecha entre mediados de mayo y mediados de junio.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avisado este jueves de que la suspensión de las elecciones no está contemplada en la ley electoral y ha pedido "mucha cautela ante una falta de previsión legal".

JxCat

JxCat defiende que es partidario de que se celebren las elecciones el 14-F, pero también apunta que se debe acatar lo que recomienden las autoridades sanitarias. La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, asegura que la prioridad de cara a los próximos comicios en el Parlament tiene que ser "la salud de los electores" y no el resultado electoral.

ERC

ERC ha evitado pronunciarse sobre la fecha electoral y su candidato y vicepresidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistido en que la decisión se tiene que tomar "con consenso a la mesa de partidos" que se reunirá este viernes para tomar una decisión. Sin embargo, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, acusa al PSC de presionar al Govern para mantener las elecciones el 14-F "por puro electoralismo".

PSC

El PSC defiende mantener las elecciones el 14 de febrero si no hay un confinamiento total y una restricción absoluta de la actividad social y desde algunas formaciones se le acusa de no querer perder el 'efecto Illa'. El primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, considera que con las previsiones del Departamento de Salud del Govern no hay motivos para no celebrarlas el 14-F. "No abriremos las escuelas y cerraremos los colegios electorales. Se está diciendo que en febrero se podrá ir a esquiar y podremos ir a trabajar y coger el metro", argumentó.

Cs

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, pide que se aplacen las elecciones del 14 de febrero. "No podemos hacer campaña en el momento más álgido de la pandemia y con probablemente los hospitales colapsados. No podemos hacer elecciones en que la gente no pueda votar tranquilamente", afirmó. También aseguró que no entiende los que priorizan las elecciones por encima de la salud.

CatECP

La presidenciable de CatECP, Jéssica Albiach, cree que es el Govern quien tiene que tomar la decisión y, por lo tanto, rehúye detallar cuál será el posicionamiento de su partido este viernes. Aun así, la líder de CatECP asegura que le cuesta imaginarse "unas elecciones con los hospitales al límite y a punto del colapso". Para Albiach, si se acaban posponiendo las elecciones, el aplazamiento no puede ser 'sine die' y tendría que tener una propuesta "firme" de fecha alternativa.

CUP

El candidato y diputado de la CUP, Carles Riera, ha pedido este jueves que este viernes se fije una nueva fecha para las elecciones en el Parlament según el criterio de los expertos. En una entrevista en TV3, Riera no ha querido señalar posibles fechas. Ha asegurado que la formación anticapitalista quiere elecciones cuanto antes mejor, pero que también se tiene que ser "responsable" ante la situación sanitaria y la previsión de que se agrave.

PPC

La número 2 del PPC en las elecciones, Lorena Roldán, reclama que el Govern tome una decisión sobre si mantiene las elecciones del 14-F por razones sanitarias y según las recomendaciones de los expertos y no por razones de demoscòpia. Por su parte, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, cree que los socialistas tendrán un margen de decisión "muy importante" a la hora de decidir si las elecciones del 14-F se tienen que aplazar.