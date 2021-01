10 trucos financieros para sortear la dura cuesta de enero de la Covid y Filomena

La cuesta de enero siempre es complicada para decenas de miles de hogares en España, debido al fuerte gasto de diciembre por las compras navideñas (regalos, alimentos...).

Pero la de enero de 2021 es, sin duda, la más dura de los últimos años, ya que se trata de la primera enmarcada en la crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus.

Dos sanitarios en la UCI de un hospital de Cataluña EUROPA PRESS

El panorama es muy negro. Al margen del fortísimo impacto en la salud, con el fallecimiento de decenas de miles de personas desde mayo de 2020, y con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales de nuevo saturadas, se suma el duro golpe a la economía. A cierre del año 2020 hubo en España 724.532 desempleados más, además de otras 755.613 personas inmersas en ERTE. La práctica totalidad de ellos han visto reducidos sus ingresos mensuales, por lo que la dificultad para afrontar la cuesta de enero es mayor este año 2021.

La Puerta del Sol cubierta de nieve como resultado de la borrasca Filomena. Miguel Serrano Ruiz

Al negro panorama general se une la espectacular subida del precio de la luz, en parte derivada de la borrasca Filomena, la mayor nevada del siglo, que ha colapsado media España. La luz ha subido un 38% en lo que va de enero. Y no solo la luz, el gas ha subido un 6% en 2021.

Y otros productos se encarecen, como por ejemplo las bebidas azucaradas, cuyo IVA ha subido del 10 al 21%. O las tarifas fusión de Movistar, entre 2 y 3 euros más caras. Además, en esta cuesta de enero han surgido otros posibles gastos extra inesperados a causa de Filomena, como la compra de raquetas y botas de nieve, palas o cadenas para el vehículo. Y eso sin contar posibles gastos en reparaciones que no cubran los seguros.

Varias personas con mascarillas por el coronavirus. Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

También hay que sumar otros gastos que no estaban los meses de enero de los años anteriores, como el gasto en mascarillas, que según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alcanza los 70 euros al mes para una familia de cuatro miembros.

Desde Fintonic, Seguros Santalucía, iAhorro y la OCU ofrecen 10 consejos para tratar de superar la, esta vez más que nunca, dura cuesta de enero para decenas de miles de familias en España.

1) Apretarse el cinturón

Es el consejo más obvio pero también el más efectivo. El resto de consejos van en esta línea de promover el ahorro para afrontar mejor, financieramente, el mes de enero.

2) Elaborar un presupuesto

Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro, explica a 20minutos que "un gran error es no elaborar un presupuesto de nuestros ingresos y nuestros gastos". Al respecto, advierte de que no controlar nuestras finanzas y ver si es necesario hacer recorte de gastos es un fallo habitual. "No tener un presupuesto puede generar problemas de no llegar a fin de mes, incluso a familias que pueden tener ingresos mensuales suficientes", asegura.

3) Cuidado con las rebajas

Un escaparate en una tienda anuncia el inicio de las conocidas como rebajas de enero. Eduardo Parra - Europa Press

El mes de enero es cuando empieza el periodo de rebajas en muchos comercios. Debemos tener mucho cuidado y no dejarnos llevar por el impulso consumista ya que podríamos realizar compras innecesarias solo por tener un precio rebajado. Desde la OCU recomiendan hacer listas de lo que se necesita. Pensar lo que nos hace falta antes de salir de tiendas es una buena manera de evitar compras compulsivas.

4) Comparar precios antes de comprar

Desde Seguros Santalucía aseguran que una de las mejores fórmulas para potenciar al máximo el ahorro familiar reside en la comparación de precios antes de realizar cualquier tipo de compra, incluidas las realizadas a través de internet. Si seguimos este práctico consejo, podremos llegar a ahorrar una media de un 33,5 % del total del gasto, aseguran. De la misma manera que comparamos precios a la hora de reservar un hotel o comprar un billete de avión, es necesario que también lo hagamos en operaciones de menos importe, lo que nos llevará a ahorrar dinero.

5) Controlar los gastos hormiga

Un hombre con una mascarilla bajada fuma un cigarrillo. FERNANDO ALVARADO / EFE

Los gastos hormiga son desembolsos pequeños y rutinarios que hacemos casi sin darnos cuenta pero que a final de mes hacen mella en el bolsillo. Consumiciones en cafeterías, uso del taxi, tabaco, golosinas, tratamientos de belleza, comisiones al sacar dinero en un banco que no es el tuyo... al final de mes suponen un porcentaje de gasto de nuestros ingresos que no se suele tener en cuenta pero que va minando. Enero es un buen mes para proponerse reducir estos gastos.

6) Eliminar gastos superfluos

Si nos ponemos a analizar nuestra economía familiar con detenimiento, seguramente encontraremos gastos de los que podemos prescindir y que contribuyen a empeorar nuestra situación financiera. Además, es muy común apuntarse al gimnasio en enero con el fin de realizar deporte, o a cursos de idiomas. Está muy bien si vamos a hacerlo, pero será un derroche absurdo si luego no vamos a ir.

7) Cuidado con las compras con la tarjeta bancaria

Imagen de recurso de un datáfono y una tarjeta de crédito. EUROPA PRESS - Archivo

Pagar con tarjetas de crédito puede provocar un mayor descontrol mensual de lo que gastamos en muchas personas. Ir apuntando lo que gastamos, o acostumbrarse a pagar con efectivo, puede ser bueno para ellos.

8) Reducir el gasto energético

Imagen de recurso de un padre poniendo una lavadora. ©GTRESONLINE

La espectacular subida del precio de la luz, vinculada en parte a los efectos de la borrasca Filomena, va a agravar las dificultades económicas para superar la cuesta de enero. Aprovechar al máximo la luz solar y realizar un uso eficiente de la calefacción y los electrodomésticos ayudará a atenuar el gasto.

9) Volver a una alimentación equilibrada y sin excesos

Durante el periodo navideño se suelen realizar comidas y cenas copiosas, y con alimentos en general más caros. Enero es un buen mes para comenzar dietas más equilibradas, comparando bien los precios de los alimentos que adquirimos y sin despilfarrar en cantidades.

10) Implicar a toda la familia

Es importante concienciar a toda la familia de la conveniencia de implicarse en el control del gasto para que el ahorro pueda ser realmente efectivo.