Almeida admite que Madrid tardará en recuperar la normalidad: "La situación es complicada, entiendo las quejas"

La llegada de la borrasca Filomena no solo ha dejado bonitas estampas de paisajes nevados en la ciudad de Madrid, sino que, casi una semana después de la primera nevada, la capital sigue con la movilidad colapsada en muchas calles y es posible que algunos colegios no puedan reabrir sus puertas ni a partir del próximo lunes.

La falta de previsión ante un temporal de tal magnitud ha provocado esta difícil situación. Martinez Almeida, alcalde de Madrid, defendía sin embargo su previsión en una entrevista en la Cadena Ser: "Antes de que cayera un solo copo de nieve no se había puesto nunca un dispositivo como el que se puso aquí. Toda la semana estuvimos advirtiendo de la situación".

Por otro lado, ha reconocido que moverse por la ciudad no es una tarea sencilla, más aún cuando la recomendación sigue siendo no coger el coche: "Es obvio que tenemos problemas de movilidad. Se han paliado con el metro 24 horas y la apertura parcial del Cercanías y de la EMT", y ha aprovechado para "agradecer al ministerio del Interior y de Defensa la presencia de la UME y del ejército".

El malestar entre los madrileños es creciente, porque ven cómo avanzan los días y la ciudad sigue en la misma situación, a lo que se le suman las restricciones por la pandemia. "No es imposible poner un pie en la calle. La situación es complicada, hemos sufrido una catástrofe sin precedentes. Entiendo las quejas y la impaciencia de los vecinos", ha señalado el alcalde.

Además, a pesar de que reconoce que "de mi calle no han quitado el hielo. También tiene problemas por la existencia de la nieve y de las heladas de estas noches", Almeida cree que "se puede circular por muchas calles de Madrid. Las primeras vías que se abrieron a la circulación el mismo sábado por la noche fueron las del sur".

Respecto a la recogida de basuras, un tema polémico debido a que en muchos barrios madrileños se acumulan los contenedores desbocados, el alcalde ha apuntado que "ya estamos recogiendo las basuras. Ayer, aún con las limitaciones, teníamos el objetivo de recoger 800 toneladas y se recogieron 850".

Por último, tras ser preguntado por cuando recuperará Madrid la normalidad total, Almeida no ha querido dar una fecha fija: "La nieve no va a desaparecer de las calles en su totalidad esta semana. Llegaremos a la mayoría de las calles para que tengan movilidad lo largo de la semana. Esperamos poderlo lograr", recalcando que "no somos una ciudad acostumbrada a la convivencia con la nieve".