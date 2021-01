La rebaixa del clavegueram beneficiarà més a hotels i gimnasos de València

L'Ajuntament de València deixarà de recaptar en 2021 uns 2 milions d'euros a conseqüència de la rebaixa de la taxa del clavegueram per a les activitats econòmiques de la ciutat, una mesura que el Consistori aplicarà per a ajudar a aquest sector –entre altres negocis a establiments d'hostaleria i hotels– a afrontar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta reducció, que aquest divendres aprovarà la Junta de Govern Local, representarà un estalvi d'uns 150 o 200 euros a l'any per a un restaurant de grandària mitjana i uns 2.000 per a altres negocis que tenen un major consum d'aigua, com a gimnasos o hotels. Així ho van explicar ahir els edils d'Hisenda, Borja Sanjuán, i del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía, els qui van donar detalls sobre la baixada en la taxa del clavegueram per als trams superiors dels subjectes tributaris, fonamentalment activitats empresarials.

En concret, es reduirà la part variable de la taxa un 12,25%, va precisar Sanjuán, que va afegir que aquesta decisió s'emmarca en les noves mesures fiscals que l'Ajuntament aprovarà per a ajudar sectors econòmics de la ciutat a pal·liar els efectes de la crisi generada per la Covid-19. Entre aquestes propostes està també la suspensió, durant sis mesos, de la taxa de taules i cadires, la taxa de mercats extraordinaris i la dels quioscos.

El titular d'Hisenda va afirmar que aquestes “rebaixes fiscals podrien aconseguir, en el conjunt de 2021, prop de 4,5 milions d'euros”. Així mateix, va assegurar que amb eixes decisions el Consistori “dóna compliment, al gener, a la pràctica totalitat de l'acord pressupostari” subscrit pel Govern local (Compromís i PSPV) i Ciutadans, un dels tres grups de l'oposició municipal.

“Pràcticament la totalitat de l'acord podria estar complida en la primera part de l'any”, va dir, alhora que va valorar “la capacitat i l'esforç per a arribar a acords i el compliment d'aquests”.

Sanjuán va subratllar, com va fer també Valía, que la rebaixa de la taxa del clavegueram suposarà per a l'Ajuntament “deixar d'ingressar i no cobrar als consumidors una mica més de 2 milions d'euros al llarg d'enguany”. A més, va matisar, igual que la responsable del Cicle Integral de l'Aigua, que aquesta s'ha dissenyat buscant “un efecte sobre les activitats econòmiques” de la ciutat i va exposar que, per tant, “afecta als trams més alts” de consum.

Elisa Valía va agregar que eixos són els trams que “més pujada havien patit en 2020", i va recordar que, en la part variable, va quedar congelada la taxa per a les famílies (comptadors domèstics) i les activitats que no tenen ús intensiu d'aigua.

Preguntat per si l'Ajuntament té encara marge per a aplicar altres descomptes o exempcions durant 2021 en la recaptació, el regidor d'Hisenda va manifestar que sí. “Tenim marge en el sentit, sobretot, de les ajudes directes”, va respondre, al mateix temps que va valorar de nou el fons anunciat aquest passat dimarts per la Generalitat (120 milions per a ajudar a 33.000 empreses) i va afirmar que el Consistori se sumarà amb la part que li correspon aportar, el 20%.

“Eixe és un marge molt important. Tinguem en compte que en l'acord pressupostari estem parlant d'un compromís d'aportació en ajudes directes a la ciutat d'un mínim de 15 milions. Els Pressupostos ja recollien una xifra que rondava els 10 milions d'euros. Volíem, via aplicació de romanents o d'altres recursos, completar en almenys 5 milions”, va afegir Sanjuán.

El PP demana una baixada “real”

El PP a l'Ajuntament de València va exigir ahir al Govern local que conformen Compromís i PSPV una baixada d'impostos i taxes municipals “real i no garrepa i ridícula” amb la finalitat de “lluitar contra la sagnia de la pujada de l'atur” a la ciutat.

Per part seua, el grup municipal de Cs va valorar les noves mesures fiscals anunciades per l'Executiu com a resultat del seu pacte pressupostari i va defensar la seua “política útil” a l'hora d'aconseguir mesures per a alleujar la crisi derivada del coronavirus.