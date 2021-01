PP i Cs demanen a Puig “una sola veu” en el Consell contra la pandèmia

Les divergències entre els tres socis del Consell del Botànic sobre la manera de combatre la propagació de la pandèmia del coronavirus van centrar els principals retrets que ahir van traslladar els líders de PP i Ciutadans, Isabel Bonig i Toni Cantó, al president Ximo Puig, que els va rebre en audiència durant el matí en el Palau de la Generalitat.

Tots dos van exigir al dirigent socialista “una sola veu” i “comandament únic” per a afrontar l'emergència sanitària, quasi al mateix temps que els vicepresidents Mónica Oltra (Compromís) i Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem) van defensar que és “plural” i “normal” que els tres partits del Consell proposen mesures diferents enfront de la Covid.

Quasi tres mesos després de l'última ronda amb portaveus de l'oposició, el cap del Consell va obrir ahir les portes del Palau a tots dos dirigents per a oferir-los informació sobre l'evolució de la pandèmia.

En el cas de la presidenta del PP, Bonig va qualificar la trobada com a “cordial” i va instar a Puig “que diga la veritat i que coordine la informació” amb els ajuntaments i els sectors afectats. “És necessari que hi haja una sola veu en el Consell, no tres veus, no pot ser que done la sensació que hi ha experts del PSOE, experts de Compromís i experts de Podem. El que hagen de parlar que ho facen entre aquestes parets, però quan s'isca ací fora, solament els demanem unitat de criteri perquè la situació és molt dura”, va afirmar.

En aquest sentit, la presidenta del PPCV va demanar al cap del Consell “unitat de criteri”. Per a això, va assenyalar que és “fonamental que al costat del grup d'experts agafe professionals que estiguen al peu del canó, que estiguen als hospitals, en la gestió sanitària”.

En matèria econòmica, va animar a Puig a prendre “mesures urgents, perquè només s'han pres mesures restrictives. El Govern d'Espanya hauria d'estar coordinant un pla amb les comunitats autònomes, diputacions i ajuntaments per a donar ajudes en vena a les empreses dels sectors que més estan patint”, va apuntar.

Per part seua, Toni Cantó va instar el president a liderar i posar-se al capdavant d'un comandament únic i coordinat amb la sanitat privada per a fer front a la Covid-19, de manera que s'unifiquen tots els recursos assistencials de la Comunitat Valenciana. “Els hospitals públics ens diuen que estan absolutament desbordats i és un crim que, en plena tercera ona que se sabia que anava a arribar, el tripartit no accepte l'ajuda del sector privat”, va manifestar després de la reunió.

Cantó va defensar mesures similars a les aplicades per la Comunitat de Madrid, “on s'ha aconseguit revertir la crítica situació sanitària” i que passarien per confinaments d'àrees concretes i per augmentar la quantitat de test i PCR ràpids, perquè “la Comunitat Valenciana segueix a la cua en proves realitzades”.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, considera que les diverses posicions dels partits que integren el Consell del Botànic sobre com fer front a l'expansió de la Covid “no són mesures contràries, sinó diferents punts de vista” fruit del “pluralisme”. El vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, veu “normal” que els partits proposen mesures, “fins i tot diferenciades”.

D'altra banda, ahir es va reunir el Consell Interterritorial de Salut. Diverses comunitats han endurit les seues mesures o estan a punt de fer-ho, encara que no va haver-hi autocrítica pel pla de Nadal que ha acabat amb una nova ona de contagis. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va demanar respectar “escrupolosament” les mesures adoptades per les comunitats per a fer front al coronavirus i va afegir que la situació actual és “preocupant”.

L'hospital de campanya de la Fe, preparat

Una de les reclamacions al president Ximo Puig de la líder del PP valencià, Isabel Bonig, va estar relacionada amb les “deficiències” detectades als hospitals de campanya de València, Castelló i Alacant per a la posada en marxa dels 280 llits Covid per a lleus o moderats.

Bonig va esgrimir dos informes del servei de prevenció de riscos de la Fe (un del 6 de novembre i un altre d'aquest mateix dilluns) advertint que l'hospital de campanya no reuneix les condicions necessàries en matèria de quadres elèctrics o climatització pel fred. Per tant, Bonig va exigir que, o s'obrin “amb totes les garanties”, o que els llits siguen traslladats a Fira València o “cridar a l'Exèrcit i que es munte una cosa ràpida”.

Des de la Conselleria de Sanitat Universal van replicar que el de la Fe “compleix amb tots els requisits i condicions per al seu funcionament”. Segons la directora general d'infraestructures, Carmelina Pla, en els últims dies i a causa de la baixada de les temperatures, “s'ha mesurat i reforçat el comportament dels sistemes de climatització, sobretot en horari nocturn, perquè la instal·lació mantinga en tot moment la temperatura adequada de confort, tant per als pacients com per al personal sanitari”, i s'han instal·lat generadors elèctrics suplementaris.