Paco Porras, en la indigencia, había avisado de que sus amigos le han dejado tirado: "Les importo una mierda"

Sálvame reveló este martes que Paco Porras, el televisivo rostro amigo de Yurena, Leonardo Dantés o Tony Genil, está pasando por una difícil situación personal y económica al estar en la miseria. "Ha pasado de vivir a todo tren a vivir en la absoluta indigencia", relató Kiko Hernández.

Los propios amigos del televisivo, rostro habitual de los 90 y 2000, se pusieron en contacto con el programa para lograr encontrarlo.

De momento, eso no ha sido posible. Lo que sí ha desvelado el programa es una conversación con el propio futurólogo, que habló hace unas semanas con el espacio de Telecinco.

Una conversación que avanzó el martes y que fue emitida íntegramente este miércoles y en la que ha Porras daba buena cuenta de su situación económica y de su salud, ambas muy precarias. "Tengo una dolencia cardíaca para toda mi vida", señaló.

"Estoy tan solo ahora mismo, tanta gente que conozco, tantas amistades... para nada. No sé a quién recurrir"

Además, avisaba de que se encontraba solo y sin ningún tipo de mano amiga que le diera ayuda y que, quizá, explique la situación actual que atraviesa. "De mis amigos íntimos no me ha apoyado nadie, me han dejado solo, en la estacada, tirado, les importo una mierda", se quejaba Paco, que contaba además que lleva cinco meses sin trabajar: "Con la operación no puedo hacer nada, no tengo actuaciones, no tengo bolos, no tengo ni para mis medicinas y me puedo morir de un momento para otro, llevo seis días que no las tomo".

"Estoy tan solo ahora mismo, tanta gente que conozco, tantas amistades... para nada. No sé a quién recurrir. ¡Estoy tan solo ahora mismo!", relató Porras, impactando a todos.