Broncano, sobre la visita de Vicky Luengo a 'La Resistencia': "¿En qué hora te hemos invitado?"

La Resistencia recibió este miércoles la visita de Vicky Luengo, una de las protagonistas de Antidisturbios, la serie más vista en Movistar, que le recordó a Broncano la visita de uno de sus compañeros, Álex García, en octubre cuando acudió a presentar la ficción.

"No me gustó cómo le tratasteis y me dio pena. Me pareció fetén que le volvierais a invitar", afirmó la actriz. Pero el presentador se defendió: "Hice un chiste de destrucción masiva, porque a los cómicos a veces se nos calienta la boca. Se llevó un disgusto, pero el chiste era gracioso".

Pero uno de los momentos más curiosos del programa se vivió cuando Luengo contó el motivo por el que tuvo que aprender francés: "Fue a la fuerza para rodar una película en la que, además, tenía que bailar flamenco", recordó

Al escucharla, Broncano le pidió que le enviara un saludo en francés a su representante en el país vecino: "Es que Emmanuel no lo va a ver", pero al final accedió, le envió un beso y le dedicó unas palabras: "¿Quieres que baile?", añadió.

"Si quieres tú dices una frase en francés y yo hago unos pasos flamencos detrás saliendo del sofá", le retó el presentador. La actriz accedió, pero Broncano señaló: "¿Por qué estamos haciendo esto...?".

Ambos no llegaron a coordinarse para hacer bien la escena: "Habla y cuando termines salgo", señaló Broncano, a lo que la invitada le contestó que "ya he hablado, tienes que salir tú".

En ese momento, el presentador se llevó las manos a la cara y comentó: "Virgen santa: ¿En qué hora te hemos invitado?", arrancando las risas del público. "Di la frase en francés, y cuando la digas bailo yo flamenco. Así acabamos con esto que no tiene ningún sentido. Estamos sufriendo todos y lo estoy pasando peor que tú", admitió Broncano.

Luengo dijo la frase, el presentador salió del sofá de repente, asustando a la invitada, que no pudo contener las carcajadas. Al final, la intérprete felicitó a Broncano por su acción, que se llevó los aplausos y las risas del público.