Begoña, en 'First dates': "El Satisfyer ha sido una revolución y está destrozando muchas parejas"

Begoña llegó pisando fuerte a First dates ya que nada más entrar en el restaurante piropeó a Sobera: "Hay Carlos, que guapo eres...". El presentador se sorprendió y exclamó: "¿Yo? Pues como comenzamos así vamos a acabar fatal".

La tarraconense afirmó en su presentación que "tengo muy buen carácter, nunca me enfado porque no me gusta estar así. Si hay algún problema, se habla en el momento: ¿Para qué enfadarse?".

"En el amor me entrego mucho y hasta ahora me ha ido muy mal siempre, no sé por qué. Llevo diez años soltera, ya va siendo hora de que aparezca un chico... Quiero tener pareja porque me falta eso para terminar de ser feliz", afirmó. "Estoy en un punto muy bueno de mi vida donde me falta el amor", añadió.

Begoña es una fan de la cultura colombiana que se niega a renunciar al amor y Luis podría ser el chico del cuál enamorarse de una vez por todas 😉 #FirstDates13Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/2HRGwk5oHX — First dates (@firstdates_tv) January 13, 2021

Su cita fue Luis: "Me apetece tener pareja porque siempre hay que mirar hacia el futuro, tener hijos, formar una familia... Y busco una chica que sea sincera, alegre y que me haga pasar los momentos de la forma más amena posible", señaló el barcelonés.

"Me he quedado descolocada porque pensé que me iban a poner un chico colombiano, me apasiona ese país y sus series. Me he desilusionado un poco", reconoció Begoña al conocer a su pareja en el programa.

Ambos pasaron a mesa para cenar y, casi al final, las camareras les llevaron las tarjetas con los rascas donde aparecen las preguntas más comprometedoras para los comensales.

Begoña y Luis, en 'First dates'. MEDIASET

"¿Con qué frecuencia le gusta mantener sexo con su pareja?", leyó Luis, a lo que Begoña respondió que "cada día", afirmación con la que estuvo de acuerdo el barcelonés, que descubrió la siguiente pregunta.

"¿El tamaño importa?", comentó, y la tarraconense fue rotunda: "Yo digo que sí". Luis añadió que "si es una cosa justa tienes que buscar algo de plástico o el Satisfyer ese...". Begoña le contestó que "ha sido la puta revolución y está destrozando muchas parejas".

Entonces él recordó que "una vez vi una pegatina que ponía que el nuevo modelo de familia es el Satisfyer, el perro y la niña. Es una pasada". Ambos rieron la ocurrencia y pasaron a la decisión final.

Begoña sí que quiso tener una segunda cita con Luis porque "se me ha hecho muy corto. Me pareces un chico muy humilde, divertido y con muchas cosas por descubrir". El barcelonés, por su parte, no quiso volver a quedar "como pareja, como amigos nos lo pasaríamos genial".