El ayuno, 'En el punto de mira': "La gente no busca beneficios para su salud, sino adelgazar"

Este miércoles, Equipo de investigación se centró en estudiar una de tantas modas que prometen adelgazar en tiempo récord: el ayuno intermitente. Se trata de una peligrosa práctica que se ha popularizado especialmente desde que muchas celebridades empezaron a hablar de ello de manera positiva.

Entre ellas, Tania Llasera, Elsa Pataky, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Chris Hemsworth o Hugh Jackman. La presentadora del formato, Verónica Dulanto, acudió a hablar con Paula Gonzalo, psicóloga clínica especialista en TCA, sobre las consecuencias mentales que puede acarrear esta práctica. Gonzalo dijo que el ayuno había existido siempre, pero que ahora tenía nombre, lo que lo había expandido aún más.

"Cuando una persona hace un ayuno, el cerebro de manera endógena fabrica más endorfinas, que te generan un aumento de la sensación de control. Esa parte es la que hace que seamos adictos a esa sensación", explicó. También reveló que había notado un aumento de problemas detectados relacionados con el ayuno. Pero, ¿iniciativas como esta perjudican igual a todo el mundo? Según contó la psicóloga, algunos perfiles son más proclives a salir mal parados que otros.

De esta manera, llevar a cabo un régimen al extremo es potencialmente dañino, sobre todo, para personas "aisladas, con un perfeccionismo excesivo, con baja autoestima y con un discurso muy recurrente, porque suelen ser personas rígidas, tienden a moverse en la agresividad y pasividad y tienen dificultad para pedir ayuda".

Las redes sociales, el principal medio de difusión

Después, ofrecieron su testimonio dos jóvenes pacientes de la especialista en el hospital de día de Adalmed, un centro especializado en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Una de ellas fue Andrea, que recordó que llegó al ayuno intermitente por redes sociales y bajo la idea de "tener un estilo de vida más saludable". Añadió que cada persona tiene un cuerpo, y que el hecho de lanzar ese tipo de mensajes es muy irresponsable".

"Tu objetivo es adelgazar y nunca es suficiente. Solo me centré en la pérdida de peso. Seamos sinceros, la gente no se centra en los supuestos beneficios médicos que tiene el ayuno intermitente. Cuando pedí ayuda fue cuando estaba en el gimnasio y me desmayé. Ahí fue cuando dije 'hasta aquí", le contó la otra paciente, Susana, a la reportera.