Tamara Falcó, en 'El hormiguero': "Mi madre y mi hermana se ríen bastante de mí"

Tras la entrevista a Andrea Duro y Angy Fernández este miércoles en El hormiguero, el programa retomó en 2021 su tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, que se sentaron junto a Pablo Motos para charlar sobre algunos temas de actualidad.

Pero antes, el presentador quiso comentar que Falcó había comenzado "un curso de cocina Le Cordon Bleu: ¿Es cierto que tu madre y tu hermana se han reído bastante de ti por tu atuendo?", le preguntó a su colaboradora.

La hija de Isabel Preysler admitió entre risas que "mi madre y mi hermana se ríen bastante de mí. Punto. Y con el vestuario del curso, un poquito más. Es que el atuendo de chef no es muy favorecedor".

"Lo cogí para que me lo arreglase la sastra de El hormiguero, que la he pagado yo aparte, Pablo, no te preocupes, porque era muy grande. Lo que pasa que con el gorro no se puede hacer nada porque es el que es", comentó Falcó.

Y explicó que "te dan la base y todas las clases te vas cambiando la zona es de papel, pero bueno a esa parte todavía no he llegado. El curso es para ser chef, aunque todavía estoy en la parte más básica".

Tamara Falcó y Pablo Motos, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

También comentó que no la dejan llevar "pendientes, maquillaje, las uñas pintadas y, evidentemente, tacones. Tengo que ponerme unos zapatos especiales con punta de acero que son chulísimos. Se usan por si acaso se te cae un cuchillo o una olla".

Pero la borrasca Filomena hizo su aparición y la tertuliana no pudo continuar con sus clases: "Lo malo es que por culpa de la nieve no he podido ir más, solo el primer día y era de orientación. Estamos esperando a que las vuelvan a reanudar", concluyó.