La advertencia de Motos a Andrea Duro sobre 'FoQ': "Haces hoy de la zorra poligonera y te tienes que ir a vivir fuera"

La serie de Antena 3Física o Química marcó un hito en la televisión, como antes habían hecho otras series de adolescentes como Compañeros o Al salir de clase. Catapultó a sus actores al a fama y trató temas que otras ficciones no se atrevían.

Este miércoles, dos de sus protagonistas, Andrea Duro(en el plató) y Angy Fernández (por videollamada ya que hace unos días dio positivo en Covid-19) estuvieron en El hormiguero para charlar con Pablo Motos sobre el estreno de Física o Química: el reencuentro.

Los espectadores ya han podido ver en Atresplayer Premium dos capítulos de la serie y donde la historia comienza a partir de la boda de Yoli, a la que daba vida Duro.

Y sobre este personaje, Motos le comentó a la actriz que "tú haces hoy de la zorra poligonera y te tienes que ir a vivir con Puigdemont". Angy comentó que era "muy triste", y su compañera señaló que "Yoli, por aquel entonces –hace 10 años- y sin ser yo muy consciente, era muy feminista".

"No tenía ningún tipo de problema o tapujo en su libertad sexual, era una tía muy abierta", añadió. El presentador destacó que Física o Química era una serie que "hablaba sin tapujos adolescentes que consumían drogas, que practicaban sexo, hablaba de malos tratos, violaciones, abortos...".

Y les preguntó: "¿Creéis que esta serie, en abierto, ahora mismo se podría emitir sin que pasase nada?". Motos justificó su pregunta en las críticas que reciben las producciones a través de las redes sociales.

"Creo que el personaje de Yoli se podría llevar a cabo a día de hoy, si lo hicimos hace diez años...", respondió Duro. "Las series en abierto, no las de las plataformas, ahora van con el freno puesto por las críticas", destacó Motos.

Los recuerdos de 'FoQ'

Las actrices también recordaron como entraron a formar parte de la serie: "Yo estaba estudiando, me llamaron para hacer los castings y se presentó tantísima gente que lo hice por hacer. Nunca pensé que eso supondría un antes y un después en mi vida y me enseñó el oficio al que me quería dedicar", recordó Duro.

Mientras que Angy señaló que "salí de un talent show (Factor X en Cuatro) de cantar y me llamaron las directoras de casting porque buscaban adolescentes de verdad. Me presenté, vine a Madrid y me cogieron". Y añadió que "a mucha gente le sorprendió que pasara de un programa a una serie".

Ambas reconocieron que sufrieron un "vacío total" cuando se acabó la serie, pero que "aguanté desde el primero hasta el último episodio, estuve 77 capítulos, y al día siguiente me preguntaba si me llamarían o no", comentó Duro. Y si lo hicieron "para una película y una serie".

Angy, por su parte, comentó que tras la serie "me propusieron participar en Tu cara me suena. Pero ha habido momentos en los que no te llaman y son complicados porque somos mucha gente", concluyó.

Regalo para Motos al finalizar

Al concluir la entrevista, Duro tuvo un detalle con el presentador, ya que le hizo entrega del libro escrito por una de sus compañeras en la serie, Sandra Blázquez, Me dije hazlo y lo hice, donde narra su historia y la labor de su ONG, Idea libre, en Kenia.