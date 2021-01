Xunta y hosteleros proponen un fondo de ayudas financiado por Gobierno gallego, diputaciones y ayuntamientos

Así lo han hablado durante una reunión que han mantenido en la tarde de este miércoles, durante más de tres horas, los conselleiros de Sanidade, Julio García Comesaña, y Emprego, María Jesús Lorenzana, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y representantes del sector.

Durante el encuentro, el vicepresidente ha trasladado al sector la necesidad de que "todas las administraciones" se impliquen en estas ayudas, por lo que ha propuesto la apertura de un "triple frente" para paliar el impacto económico de las restricciones de cara aun segundo plan de ayudas.

Con ello, sector y administración gallega se muestran de acuerdo en la necesidad de poner en marcha un modelo similar al implantado en Valencia, con un fondo para las ayudas que esté participado por la Xunta, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. En él, el Gobierno gallego aportaría el 50%, las diputaciones el 30% y los municipios el 20% restante.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

Durante el encuentro, el conselleiro de Sanidade ha explicado a los representantes de la hostelería la situación actual de la pandemia en Galicia, que justifica la puesta en marcha de medidas más restrictivas, como la obligación de que todos los establecimientos cierren al público a las 18,00 horas.

Por su parte, la conselleira de Emprego ha recordado que las medidas se activan "por recomendación sanitaria" y que éstas "van acompañadas de compromisos reales de apoyo a las actividades afectadas".

Según ha informado la Xunta, la primera convocatoria del Plan de rescate ya ha completado casi el 80% de los pagos a más de 30.500 solicitantes que cumplieron con los requisitos, por un importe de 65 millones de euros.

En lo que se refiere concretamente a la hostelería, más de 14.700 negocios de este sector recibieron hasta el momento un apoyo económico directo de la Xunta a través de las tres líneas incluidas en el Plan de Rescate, por valor de 23,7 millones de euros. Estos datos evidencian que el 70% de los hosteleros gallegos tuvieron acceso a las ayudas establecidas por la Xunta para hacer frente a la crisis económica, apunta la Administración.

"DRAMÁTICAMENTE APLASTADOS"

El representante de los hosteleros pontevedreses, César Ballesteros, que ha participado en el encuentro, ha explicado que, según sus datos, en torno al 51% del sector de Pontevedra y Vigo ha recibido "algún tipo de ayudas" para paliar su situación, algo que, aunque deja fuera a otra parte, es "por lo menos algo".

En este sentido, según ha explicado a Europa Press, durante la reunión se ha tratado también la posibilidad de cubrir a aquellos negocios que "no han podido solicitar ayudas" o "están fuera de ellas" y, de un modo especial, a subsectores del ámbito del turismo que, no obligados a cerrar, sí han visto que su actividad es "inviable" en las actuales condiciones.

Ballesteros ha explicado que todos los presentes en la reunión han valorado la propuesta de fondo tripartito a imagen de lo ocurrido en Valencia, con ayudas que, no obstante, deben ser "coordinadas desde el aparato administrativo de la Comunidad autónoma", que es el que "tiene la capacidad".

El representante ha considerado que este formato "puede ser muy viable" si todas las administraciones se implican en las ayudas al sector. Del miso modo, agilizaría las gestiones. "Desde junio hasta hoy, hay hosteleros que han tenido que ir a siete lugares diferentes para solicitar ayudas", ha ejemplificado.

No obstante, César Ballesteros ha reconocido que este formato presenta "otras dificultades" como el grado de implicación de las administraciones. "La Diputación de Pontevedra, por ejemplo, se niega a dar ayudas al sector, porque dice que no es su competencia, pero estamos viendo que otras diputaciones de otras comunidades están dando ayudas directas", ha narrado.

César Ballesteros ha comprometido que el sector "va a seguir haciendo presión" para que todas las administraciones "entiendan la necesidad de compensar" al ámbito hostelero, que "está obligado a cerrar por causas legales" y ha sido "dramáticamente aplastado por la covid".

SINERGIAS ENTRE ADMINISTRACIONES

En la misma línea, el representante de los hosteleros lucenses, Cheché Real, ha admitido que la situación en el sector es "caótica económicamente", por lo que ha agradecido la posibilidad de continuar con unas ayudas que "sacan esa amenaza de la falta de liquidez que se está convirtiendo en una insatisfacción para los empresarios, para sus familias y para los trabajadores".

Por su parte, Héctor Cañete, de los hosteleros coruñeses, ha agradecido la propuesta y ha pedido que "se ponga en marcha con la misma celeridad que el anterior". Por su parte, Cañete ya ha mantenido encuentros tanto con la Diputación como con el Ayuntamiento de A Coruña, que se muestran "de acuerdo" con esta opción, ha dicho.

Finalmente, Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia, ha subrayado la importancia de "buscar sinergias entre administraciones" en estos momentos complicados, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia del sector turístico y hostelero para la economía de Galicia. "Es hora de que las administraciones, de una vez por todas, se unan para ayudar a un sector que, si no, cuando esto empiece a levantar, estará muerto", ha zanjado.

UNA CUESTIÓN "URGENTE"

Por otra parte, desde la hostelería compostelana, aunque valoran la necesidad de que todas las administraciones se impliquen en estas ayudas, ven en la nueva propuesta la intención de "pasarse la pelota", ya que, recuerdan, articular un sistema de este tipo "va a llevar su tiempo", y la necesidad de ayudas y liquidez es algo "urgente" para las empresas.

Así, Lois Lopes, de Hostelería Compostela, ha cifrado en torno a un 40% las empresas del sector en la capital gallega que "están al borde de la quiebra" si no reciben esta liquidez.

"Todas las administraciones deben ser conscientes en colaborar, pero hay una cuestión clara: es la Xunta quien decreta los cierres y debe ser la primera que ponga a disposición de las empresas esa liquidez urgente para que esto no se venga abajo", ha dicho, en declaraciones a Europa Press.

Del mismo modo, Lois Lopes ha criticado que este plan haya sido presentado "a una parte del sector", ya que, ha criticado, la Xunta "no ha respetado" la representación de la hostelería. "La Xunta ha decidido sus interlocutores", ha explicado, añadiendo que Hostelería Compostela, que "estaba en esa mesa" de diálogo, no "ha sido invitada" por no ser "interlocutores amables".

CRÍTICA A LAS RESTRICCIONES

Hostelería Compostela ha criticado, además, las medidas impuestas por la Xunta desde este viernes que, entre otras cuestiones, obligan a los establecimientos a cerrar a las 18,00 horas al público, y en el caso de Santiago limitan la actividad al 50% de aforo solo en terraza.

Para Lois Lopes, las restricciones "vuelven, una vez más, a ser única y exclusivamente para el sector de la hostelería" y no "se corresponden" en su "dureza" con las de otros ámbitos de reunión de personas como las grandes áreas comerciales o el transporte, ha apuntado.

Lois Lopes ha criticado que el presidente de la Xunta, en su comparecencia, dijese que Galicia es "la comunidad que más ayudas directas ha dado". "No es cierto, está Asturias, Navarra, Murcia...", ha apuntado. También ha sostenido que "no se corresponden con la realidad" los datos de ayudas abonadas y ha recordado que, además de en domicilios y hostelería, las personas se pueden sacar la mascarilla en otros ámbitos, como los cines, para consumir comida o bebida.