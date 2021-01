Arturo Valls se 'carga' a una concursante de '¡Ahora caigo!' por su risa: "No sé si voy a poder con esto"

Arturo Valls comenzó la edición de ¡Ahora caigo! de este miércoles eliminando a una concursante sin darle ni siquiera la oportunidad de participar, y todo por un detalle al principio del programa.

"Vengo de maquillaje y peluquería que, por cierto, ha sido hoy el cumpleaños de una de ellas y estaba lavándome el pelo y me preguntó si me ponía champú al huevo, y yo le he contestado que, de momento, solo en la cabeza", contó el presentador.

Entonces, una de las concursantes empezó a reírse de una forma incontrolada con el chiste de Valls, siendo la protagonista de todas las miradas de sus compañeros, del público de las gradas y del valenciano.

Concursante de '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Ante tales carcajadas, Valls se desconcentró de su labor de presentar el concurso: "Oponente número 8, no sé si voy a poder con esta risa...", le advirtió mientras continuaba sin poder controlarse.

El presentador se tapó la cara y avisó al control del programa: "A ver si podemos hacer algo con la 8, Álex", pidió Valls. Inmediatamente la trampilla de la participante se abrió por sorpresa, dejándola caer y eliminándola del programa.

"¿Tenemos alguna oponente que te sobre?", preguntó el valenciano a sus compañeros, y por las escaleras apareció Nieves, que sustituyó a la eliminada en la trampilla 8 y, de esta forma, dio comienzo el concurso: "Arreglado, ahí está, mucho mejor que esa risa nerviosa...", afirmó Valls.