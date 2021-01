Los secretos y rutinas de Jennifer Lopez para mantener su figura a los 51 años

Jennifer Lopez siempre ha dejado boquiabiertos a sus fans con su cuerpazo, pero hoy en día sorprende aún más cómo a sus 51 años, el tiempo apenas ha hecho estragos en la cantante, que pudo lucir su figura con orgullo durante sus vacaciones navideñas en las Islas Turcas y Caicos.

El secreto, lejos de tener cirujanos o dietas de vértigo, tan solo se basa cuatro elementos: una dieta de 1.400 calorías al día, ejercicio diario y un hábito de hidratación que no cambia por nada.

Además prescinde desde hace años de cuatro sustancias muy nocivas para el cuerpo y la piel a lo largo del tiempo: el alcohol, el tabaco, el café y la exposición al sol.

Así lo explicó en uno de sus post donde enseñó su rutina diaria de limpieza facial: "Rara vez tomo el sol, pero si lo hago, uso mucho protector solar. Tampoco he sido nunca de las que toman mucho sol, por eso mi piel se ha seguido manteniendo. Además no bebo, no fumo ni tomo cafeína. Eso realmente arruina la piel a medida que envejeces".

En cuanto al ejercicio, Jennifer Lopez combina dos métodos: el de los entrenadores David Kirsch (cuando está en Nueva York) y el de Tracy Anderson, cuando se encuentra en Los Ángeles. En una entrevista a US Weekly reconoció lo siguiente: “No me gusta hacer ejercicio por la tarde; es más difícil centrarse cuando ya he empezado el día. Hago ejercicio tres o cuatro veces por semana".

Ante la duda de por qué sigue dos métodos distintos con dos personas distintas, la artista respondió: "Me gusta el equilibrio que ambos me dan. Tienen dos enfoques totalmente diferentes y me gusta combinarlos”.

¿Qué hay en su dieta?

Según Daily Mail, su dieta incluye un batido de chocolate para el desayuno, ensaladas para la hora de comer y para cenar Jennifer y su prometido, el exjugador de béisbol Alex Rodriguez, optan por platos simples como pechuga de pollo a la parrilla sin piel con coles de bruselas salteadas.

Todo ello orgánico, con proteínas de alta calidad que complementa con una gran cantidad de alimentos frescos y ricos en nutrientes. Además los postres o las comidas entre horas no son grandes aliados de la actriz, que prefiere alguna pieza de fruta para matar el gusanillo.

Las rigurosas horas de sueño para mantenerse joven

Además de una buena hidratación durante todo el día, Jennifer Lopez aseguró que su mejor arma contra el envejecimiento es el sueño: "Me encantan unas buenas nueve o diez horas, pero nunca voy a ser capaz de conseguirlo. Entonces siete u ocho son obligatorias. Si no duermo simplemente no me siento bien. Empiezo a sentirme muy sensible y cansada todo el tiempo" afirmó a la revista.

Además de la cantidad de sueño, Jennifer también declaró que es imprescindible desmaquillarse antes de acostarse y que nunca se va a dormir sin una buena limpieza de cara.