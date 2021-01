AUGC critica "la alarmante falta de efectivos" en los puestos territoriales de la Guardia Civil

Así, tras lamentar los hechos ocurridos este pasado martes cuando resultaron heridas de gravedad dos jóvenes tras ser atacadas presuntamente por el exnovio de una de ellas, quien les arrojó un bote de ácido, dándose posteriormente a la fuga, y mandar los "mejores deseos de recuperación" a las heridas; han criticado "la alarmante falta de efectivos".

En concreto, en un comunicado, han advertido de que este pasado martes por la tarde "no había patrulla de servicio en la localidad de Cártama, una localidad con casi 26.000 habitantes censados, teniendo un Puesto Principal con obligación de tener patrulla de la Guardia Civil las 24 horas. No disponía de ella porque el Puesto cartameño no tiene personal suficiente para hacer servicio de patrullas de Seguridad Ciudadana, dependiendo para ello de otros puestos cercanos".

En este punto, han recordado que llevan tiempo pidiendo "un aumento del catálogo de plantillas que no llega o la reorganización de las unidades territoriales por lo obsoleto del sistema actual, sin visos de solución por parte del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil".

"La comandancia de Málaga tiene 50 Puestos territoriales, tan solo cinco de ellos tienen potencial de personal para tener mínimo una patrulla de Seguridad Ciudadana en turnos de mañana, tarde y noche las 24 horas los 365 días del año", han advertido, lamentado desde la AUGC que "no se haga nada por parte de ninguna institución por solventar semejante y grave situación que sufren los ciudadanos".

A juicio de AUGC, "no es de recibo que sigamos en 2021 y se tarde, como pasa casi todos los días en Málaga; que las patrullas de la Guardia Civil, dependiendo de la zona, puedan llegar a tardar 30, 40 y hasta una hora en llegar a donde se les necesita. Eso es inaceptable desde el punto de vista de la operatividad, seguridad y eficacia".

"Necesitamos guardias civiles, urgentemente, y los necesitamos para dar seguridad a la población y seguir manteniendo el prestigio ganado", han concluido.