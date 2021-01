IU lamenta iniciar 2021 "restando 300.000 euros en inversiones de Urbanismo por falta de gestión del gobierno"

Según han explicado desde IU en una nota, "se trata de actuaciones como la remodelación de las plazas Antonio Fernández Grillo y Aladreros, además de la calle Pintor Cuenca Muñoz, que iban a ser financiadas a través de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) de 2018, que debían justificarse en 2019 y que este equipo de gobierno, con su alcalde al frente, no lo hizo a tiempo".

"No entendemos -han continuado desde IU- qué hizo este equipo de gobierno de PP-Ciudadanos para no justificar a tiempo estos proyectos que, en el caso de Aladreros, se firmó la obra en julio de 2019, con un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que a 24 de noviembre de ese mismo año debería haber estado finalizada y justificada dicha intervención".

Al respecto, han expuesto que "ahora, el gobierno local pretende llevar al próximo Pleno una propuesta de modificación presupuestaria de compromiso de gasto, por valor de 294.684 euros, para tapar esa falta de gestión, inoperancia y parálisis que vive actualmente la Gerencia Municipal de Urbanismo", donde, según han apuntado, "se dan un 35% menos de licencias con respecto al mandato anterior, donde no se empiezan la mayoría de los proyectos que dejamos encauzados y presupuestados y donde no hay una hoja de ruta con la que mejorar la situación económica de la ciudad".

No obstante, han lamentado que "esta misma situación volverá a darse con las obras de ampliación de acerado y mejora de accesibilidad peatonal de Ronda de Isasa, con un presupuesto de casi 60.000 euros, que están en licitación desde febrero de 2019 y aún no han sido adjudicadas", por lo que "también se perderá ese dinero de Inversiones Financieramente Sostenible", algo que "parece no preocupar al alcalde y al concejal de Urbanismo y Hacienda, Salvador Fuentes".