¿Qué significa tener anticuerpos contra la Covid? ¿Cuánto duran? ¿Qué pasa cuando desaparecen?

En los últimos meses, nos hemos familiarizado con términos como virus, anticuerpos, inmunidad, memoria celular… términos que, de no ser por la pandemia, la mayoría de nosotros hubiéramos escuchado solo de pasada, pero que ahora despiertan mucho interés. Y es que, a todos, sobre todo si ya han pasado la enfermedad, nos interesa qué ocurre cuando tenemos anticuerpos, cuánto dura la inmunidad contra el virus o qué pasa cuando desaparecen los anticuerpos del torrente sanguíneo. Aunque todavía queda mucho que aclarar en torno a este virus y la inmunidad que provoca estar en contacto con él, el Dr. Marcos López Hoyos, Presidente de la Sociedad Española de Inmunología y Jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), nos aclara algunas dudas sobre la inmunidad frente al SARS-CoV-2.

¿Cómo actúa el sistema inmune frente el coronavirus?

Cuando el virus entra en contacto con las células de nuestro cuerpo, en nuestro sistema inmunitario empiezan a actuar determinadas células produciendo anticuerpos específicos para combatir esa infección y neutralizar los virus, “la respuesta inmunitaria es específica, es decir, que va dirigida a una molécula concreta, en este caso el coronavirus. Esta respuesta se produce a través de dos células, las células B o linfocitos B y los linfocitos T o células T. Los B viven por y para producir anticuerpos. Las T se dedican a matar directamente el virus, pero también a regular toda la respuesta inmunitaria”, aclara el Dr. Marcos López Hoyos.

Esta respuesta, además de combatir el virus, está dirigida a crear una memoria inmunológica por si tenemos que volver a enfrentarnos con el mismo patógeno en el futuro, “cuando producimos anticuerpos, sobre todo los que se conocen como IgG, estamos desarrollando una respuesta específica y de memoria, se ha producido una reacción que llamamos de centro germinal y que genera memoria inmunológica”.

"Pensamos que la respuesta inmune contra el coronavirus va a proteger más tiempo de lo que pensamos. Lo que no sabemos exactamente es cuánto”.

¿Cuánto duran los anticuerpos?

Una vez generados por los linfocitos, los anticuerpos están presenten en el torrente sanguíneo y permanecen un tiempo. Los IgM y los IgA son lo que antes se generan, son menos específicos y desaparecen poco después, mientras que los IgG son más específicos, tardan más tiempo en formarse y duran más, “los IgG son anticuerpos que permanecen más tiempo, entre cuatro y ocho semanas, y luego se van reduciendo. Estos anticuerpos son neutralizantes, son capaces de bloquear el virus para que no entren en las células y, además, generan memoria, por eso, se dice que si el paciente tiene anticuerpos IgG frente el virus el paciente tiene memoria inmunológica”.

El Dr. Marcos López Hoyos es Presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Director Científico del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL). IDIVAL

¿Y qué pasa cuando desaparecen los anticuerpos IgG?

Los anticuerpos IgG permanecen un tiempo determinado en el torrente sanguíneo y luego desaparecen. Sin embargo, esto no significa el fin de la inmunidad, como nos explica el Dr. Marcos López Hoyos, “se sabe que los linfocitos B duran mucho más tiempo y pueden volver a producir más IgG si hace falta. Hasta ahora, podemos decir que la memoria de estas células B para producir esos anticuerpos específicos dura ocho meses porque hemos visto que personas que ya han pasado la enfermedad y ya no tienen IgG en sangre, sí tienen células B específicas contra el coronavirus”. Además, una reciente investigación desveló que no sólo se conservan las células B con el paso del tiempo, “un estudio que se realizó en San Diego estudió los pacientes convalecientes y la presencia de anticuerpos, así como de las células B y las T. Lo que se vio es que en algunas personas se mantenían los cuatro componentes al cabo del tiempo, es decir, los anticuerpos que se generan, y las células que los crean. Y en muchos casos dos o tres componentes. Basta que uno de esos componentes permanezca en la memoria inmunológica para que haya inmunidad. Por eso, estamos contando con que la respuesta inmune va a proteger más tiempo de lo que pensamos. Lo que no sabemos exactamente es cuánto. Con el Cov-1 encontraron sujetos que la habían pasado y que tenían células T 17 años después”.

Los anticuerpos que genera la vacuna y la inmunidad natural ¿son distintos?

No, porque lo se que busca con la vacunación es que generar anticuerpos IgG neutralizantes y memoria inmunológica. En ambos casos, “es una respuesta inmunitaria propia”. Lo que no se sabe es si ambas tienen la misma duración, “qué diferencias hay a la inducción de esa memoria, la potencia de la memoria inmunológica que genera la infección y la que genera la vacuna. Según los datos que tenemos hasta ahora, parece que los anticuerpos generados por la vacuna de Moderna podrían durar al menos, tres meses, es decir, que su inmunidad podría durar más que la natural, pero no hay evidencias claras”. Lo que tampoco se sabe todavía es si, una vez inmunizada toda la población, será necesario volver a vacunar regularmente como ocurre con la gripe, “depende de muchas cosas, de cómo evolucione el virus… De momento, no se ha vuelto más letal, pero cuando se convierta en un virus endémico, veremos cómo actúa y qué ocurre”. Y es que, aunque no se deja de investigar sobre él, el SARS-Cov-2 sigue siendo un virus muy reciente sobre el que queda mucho que aprender.