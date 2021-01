La Policia atén 104 persones afectades pel fred des del 5 de gener a València

Fins a 23 d'aquestes atencions es van produir durant la passada nit del dimarts al dimecres, segons el balanç analitzat en la junta de comandaments policials.

A més del temporal, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va alertar els comissaris de les huit unitats de districte que "la situació generada per la pandèmia és molt greu en tots els barris i les pròximes setmanes van a ser molt difícils".

L'objectiu d'aquest cos és "revertir la situació, evitar l'expansió del coronavirus vaja a més i complir estrictament les mesures que estan en vigor des del 7 de gener", arreplega el consistori en un comunicat.

En la junta de comandaments, convocada en la central pel comissari principal cap, José Vicente Herrera, l'edil de Policia va repassar la incidència de la COVID-19 en cada barri i districte i va afirmar que "la Policia ha de preveure tots els escenaris i contemplar totes les opcions".

"Aquest govern és especialment sensible amb aquelles persones que es troben en una situació més difícil; no anem a deixar ningú arrere", va manifestar, per a felicitar a tota la plantilla per la seua dedicació i esforç en "el pitjor any de les nostres vides".