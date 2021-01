Mis radiadores no calientan, ¿qué problema pueden tener?

Cuando llega el frío durante los meses de invierno, la calefacción del interior del hogar se convierte en el mejor aliado para hacer frente a las bajas temperaturas dentro de las diferentes estancias.

Para ello, la casa debe estar bien aislada y los radiadores a punto, ya que de nada sirve tener la calefacción todo el día encendida si la puertas y ventanas no están bien aisladas o los radiadores no calientan bien.

Este último problema es muy común y, generalmente, es debido un bloqueo en el paso de agua caliente, ya que los radiadores del hogar, por lo general, se calientan gracias al agua caliente, por lo que un bloqueo de aire en un tramo de la instalación o en una parte del radiador puede hacer que estos dejen de calentar.

La solución a este problema es purgar el radiador, lo que permite que las bolas de aire acumulado salgan al exterior y, por tanto, el agua pueda circular y calentar el radiador de nuevo.

Para hacerlo, hay que tener el sistema de calefacción apagado y con la llave de paso de agua al radiador cerrada. Después, solamente es necesario girar la válvula de purgado que tienen todos los radiadores en la parte superior y mantenerlo así hasta que comience a salir agua de forma continuada, lo que quiere decir que ya ha salido todo el aire.

En caso de tener una instalación individual, se observará que tras hacer la purga en los radiadores, la presión de la caldera se ha reducido, por lo que hay que volver a aumentarla.

Si el problema no es que el radiador no caliente bien, sino que no calienta en absoluto, la solución puede estar en las llaves termostáticas, los aparatos que se colocan en la parte superior del radiador y que permiten regular los grados de temperatura de cada radiador.

Cuando la llave termostática lleva mucho tiempo sin usarse, puede quedarse bloqueada y, llegado el momento de volver a usa el radiador, este no calienta. Así, es conveniente retirar el aparato del radiador y mover el pistón unas cuantas veces, tal y como se muestra en este vídeo: