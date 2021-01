Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 4.810 nous casos, 52 morts i 109 hospitalitzats i 30 UCI més

D'aquesta manera, el total de confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització situen la xifra total de positius en 183.262 persones. Per províncies, 491 nous positius es localitzen a Castelló (19.741 en total), 1.191 a Alacant (60.364 en total) i 3.110 en la província de València (103.123 en total). A més, s'han notificat 18 casos no assignats, per la qual cosa el total ascendeix a 34 casos sense assignació

Així mateix, s'han notificat 52 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 3.465 persones: 444 en la província de Castelló, 1.178 en la d'Alacant i 1.843 en la de València.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 2.848 persones ingressades, 109 més que ahir, i 410 en llits de crítics, 30 més. En concret, 248 dels ingressats estan en la província de Castelló, amb 28 pacients en UCI; 994 en la província d'Alacant, 153 d'ells en la UCI; i 1.606 en la província de València, 237 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 2.983 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 161.034 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 17.722 a Castelló, 53.047 a Alacant i 90.198 a València, a més de 66 no assignades.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 30.351 casos actius, la qual cosa suposa un 15,58% del total de positius. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.270.224, de les quals 2.096.475 han sigut a través de PCR i 173.749 mitjançant test ràpid.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 169 residències de majors (14 en la província de Castelló, 49 en la província d'Alacant i 106 en la província de València), 28 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 8 en la província d'Alacant i 17 en la província de València) i 6 centres de menors (1 en la província de Castelló, 2 en la província d'Alacant i 3 en la província de València).

Així, s'han registrat 177 residents i 40 treballadors contagiats i han mort 12 residents. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 48 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província de Castelló, 19 en la província d'Alacant i 27 en la província de València.