El Ayuntamiento de Antequera valora el compromiso con el deporte al ampliar horarios y espacios

"Cabe destacar el compromiso de Antequera con todo lo que significa la actividad deportiva a todos los niveles, ofreciendo un abanico lo suficientemente grande para que todo el mundo pueda hacer deporte", ha destacado el alcalde, que también ha confirmado que los años 2021 y 2022 serán dedicados al deporte para la mujer con una programación de actividades y el desarrollo de iniciativas específicas que se darán a conocer próximamente.

Rosas, por su parte, ha añadido que "este equipo de gobierno no tiene ninguna duda de que hay que seguir apostando por el deporte; así lo estamos demostrando, con hechos y no solo con palabras, y mucho más en una situación en la que nos encontramos con un virus atacándonos en la que la salud es lo primero, no cabiendo duda de que si estamos sanos el cuerpo responderá mejor".

Asimismo, ha confirmado que durante el año 2020 no se ha dejado de proponer nuevas propuestas deportivas y de innovar, todo ello aplicando unas medidas de seguridad óptimas.

"Los números están ahí; cada vez han sido más las personas que han apostado por el Área de Deportes, por este Ayuntamiento, y cada vez son más las personas que practican deporte con nosotros", ha concluido Rosas, admitiendo también que el final del año 2020 ha servido también para introducir algunas novedades, analizarlas, ver la respuesta de la gente e incluirlas definitivamente en la programación deportiva del año 2021.

Respecto a la programación de actividades deportivas, Rosas ha confirmado en primer lugar el aumento de un día más a la semana del desarrollo de estas clases en los anejos, incluyendo ahora de lunes a viernes en casos con demanda alta como es el caso de Cartaojal o alguna pedanía de la zona sur de El Torcal.

En las actividades físicas dirigidas que se desarrollan en el pabellón Fernando Argüelles, el horario de apertura se adelanta a las 08.00 horas y llegará hasta la franja que las restricciones horarias por el coronavirus lo permitan, a día de hoy hasta las 20.00 horas. Como novedad en la sala de musculación también en el Fernando Argüelles, en 2021 se va a abrir también los sábados por la mañana en horario de 09.30 a 14.30 horas.

La piscina cubierta municipal es una de las instalaciones municipales más usadas y apreciadas por los usuarios, con un gran éxito en todas las actividades y usos que se proponen. A medida que evolucione la pandemia y así lo permita, se pretende ampliar el aforo para contrarrestar la lista de espera.

Es por ello por lo que se abrirá también la piscina cubierta los fines de semana por la mañana, en horario tanto sábados como domingos de 09.30 a 14.30 horas. Se seguirán todas las medidas de seguridad preceptivas para asegurar una práctica deportiva tranquila.

Otra novedad es que, en horario de mañana a las 09.00 horas, se están impartiendo clases de natación para adultos de forma individualizada, con un monitor por alumno para que se aprenda convenientemente a nadar -y no solo a flotar- llegando a ser independientes para poder usar el nado libre.

Los grupos de natación infantil seguirán siendo por las tardes, con grupos reducidos y un circuito seguro de entrada y salida. Seguirá habiendo dos opciones diferentes, con clases dos días a la semana (martes y jueves o lunes y miércoles) al precio de 20 euros o con clases sólo los viernes por 10 euros.

En cuanto al Centro de Atletismo, en un primer momento solo se abrió para dar cabida a las necesidades de los cuatro clubes de la ciudad así como para los deportistas que competían en este deporte.

Como novedad, ya se va a abrir para deportistas no federados en uso libre, una hora por las mañanas los lunes, miércoles y viernes o otra hora por las tardes los martes y jueves. También han recordado que se ha empezado también la temporada de invierno de atletismo, con una reunión atlética que tuvo lugar el pasado fin de semana y que reunió a más de 300 personas siguiendo estrictas medidas de seguridad y sin presencia de público.

En el Complejo Deportivo El Maulí, en 2021 se abrirá todos los fines de semana tanto en horario de mañana como de tarde, habiéndose detectado en los últimos meses un incremento exponencial en la práctica de tenis debido a la gratuidad del alquiler de las pistas municipales y al hecho de poder jugarse de forma individual y, por lo tanto, más segura de cara a prevenir contagios del coronavirus.

ESCUELA MUNICIPAL DE PÁDEL

Una de las grandes novedades deportivas a nivel municipal será el hecho de que, a partir del próximo mes de febrero, arranque la nueva Escuela Municipal de Pádel en el Complejo Deportivo El Maulí aprovechando la pista de pádel existente en dicho recinto.

Aquí se incluirá de hecho la primera medida destinada expresamente para el fomento del deporte en la mujer, puesto que será gratuito para ellas en unos grupos exclusivos por las mañanas dos días a la semana o sólo 1, en horarios que van desde las 09.15 a las 12.15 horas.

Por las tardes, se llevará a cabo de forma exclusiva la Escuela Municipal de Pádel para niños y niñas (de 6 a 16 años), en horario de 16.00 a 20.00 horas, con posibilidad de practicar pádel 1 (12 euros) ó 2 días (24 euros) a la semana.

Por otro lado, han señalado que el año 2020 pretendió que fuese el año dedicado al Deporte Adaptado, desarrollándose varias actividades aunque no todas las previstas debido a la incidencia de la pandemia del coronavirus. Pese a ello, Juan Rosas ha destacado que se ha colaborado mucho al respecto mediante la gratuidad del Deporte Adaptado así como incrementando tanto el número de actividades como de horas, comenzando dicho Programa de Deporte Adaptado los lunes a las 16.00 horas y acabando los viernes a las 19.00 horas.

"El desarrollo de este programa es espectacular, conllevando la satisfacción tanto de los niños y niñas que lo llevan a cabo como de los padres, pudiendo asegurar que hemos conseguido un programa de deporte adaptado que creo no tiene ninguna ciudad de España, atrayendo además a mucha gente de la Comarca", ha dicho el teniente de alcalde de Deportes.

DESCUENTOS

Rosas también se ha referido a los descuentos aplicables para la practica deportiva en aquellas actividades que no sean gratuitas dentro del amplio abanico que se ofrece y que sí lo son. En este sentido, se pueden aplicar descuentos por familia numerosa (25 por ciento), familia numerosa especial (40 por ciento), carné joven (10 por ciento), jubilados (60 por ciento), discapacidad mayor del 33 por ciento (50 por ciento) y para aquellos con dificultades económicas (50 por ciento).

También el teniente de alcalde Juan Rosas ha confirmado que se amplía hasta que concluya el mes de enero el plazo para la obtención de la Tarjeta Deportiva Municipal que conlleva el uso gratuito del alquiler de instalaciones deportivas municipales con reserva telemática. Se espera al respecto llegar a los 300 usuarios de la misma, decidiendo la ampliación en el plazo debido a la alta demanda.

Para ello, simplemente hay que solicitarla a través de la sede electrónica del Área de Deportes, recordándose como requisito indispensable el hecho de estar empadronado en nuestro municipio.