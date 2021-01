Innova.- Una empresa valenciana desenvolupa una IA capaç de comptar persones en espais públics amb làsers i càmeres

El sistema desenvolupat suposa un avanç en matèria de comptatge de persones "en no ser intrusiu per a l'usuari", segons ha informat la companyia en un comunicat.

Aquesta tecnologia, que funciona sobre la base de la detecció de feixos de llum i no emmagatzema informació biomètrica, s'adapta a qualsevol tipus de recinte, com a centres comercials, supermercats, botigues, bars, restaurants, edificis o platges, entre uns altres, "garantint la seguretat i el compliment de les mesures relatives a l'aforament en la lluita contra la Covid-19 gràcies a una pantalla en la qual es pot visualitzar l'aforament en temps real".

Entre els usos d'aquesta tecnologia, més enllà del control d'aforament, destaca la generació d'informació en temps real sobre accessos, eixides, temps d'estada mitjans o hores punta. Aquesta informació permet als responsables de l'espai tindre major capacitat de decisió i poder realitzar una gestió més eficaç del mateix, ha detallat la companyia.

Segons Javier Juanes, director executiu de CASFID, "per a nosaltres, sempre ha sigut una prioritat garantir la seguretat de les persones amb tecnologies que facilitaren el control d'aforament. Per açò, hem volgut fer un pas més desenvolupant nous sistemes de comptatge intel·ligents, que foren assequibles per als comerços, i capaços de mesurar de forma no intrusiva l'afluència de gent en determinats espais aportant valor amb informació útil per als responsables dels espais".