El succés s'ha registrat sobre les 14.00 hores per causes no precisades. Fins al lloc dels fets, el CICU ha mobilitzat una unitat del SAMU, encara que la ferida ha rebut la primera assistència d'una metgessa que es trobava prop del lloc de l'accident.

A l'arribada del SAMU, l'equip mèdic ha assistit la motorista per policontusions i posteriorment ha sigut traslladada a l'hospital Clínic Universitari de València.