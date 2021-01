Cvirus.- Policía Local de Torremolinos contabiliza 2.600 intervenciones por incumplimiento de medidas en 2020

Así, se ha identificado a 2.560 personas, de las cuales 1.782 fueron denunciadas entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre. En ese tiempo, además, fueron denunciados por saltarse las normas 40 locales, lo que supone un 0,8 por ciento con respecto al total de establecimientos de Torremolinos.

Las cifras, según los datos de la Policía Local, son muy inferiores a las de otros municipios limítrofes. Desde el Cuerpo de Seguridad consideran que "los ciudadanos y ciudadanas, salvo excepciones, han tenido un comportamiento ejemplar".

Ruiz ha destacado que "la Policía Local ha hecho una labor enorme para hacer cumplir las normativas antiCOVID", agradeciendo el trabajo "tan largo en el tiempo y tan intenso que han tenido que soportar estos diez meses".

"Aunque ha sido un año muy difícil, desde esta área pensamos que se ha solventado muy bien. La pandemia nos obligó a un confinamiento muy duro para todos y la Policía Local ha tenido un papel fundamental en el control de este virus", ha manifestado.

El estado de alarma, ha agregado, "ha sido una etapa muy complicada donde en ningún momento se dudó de que la Policía Local iba a estar en la calle como servicio esencial protegiendo a los ciudadanos". Además, ha recordado que durante el confinamiento hubo que reorganizar el servicio de policía, "intentar que tuvieran el menor contacto posible para que no hubiera nuevos brotes".

Por su parte, José Ángel Ávila ha destacado que "la labor de la policía durante esta pandemia ha sido mayoritariamente pedagógica y de cuidado a las personas. Hemos hecho sobre todo tareas humanitarias".

No obstante, ha advertido también de que "no hay que relajarse, nosotros no hemos bajado la guardia en ningún momento. Esperamos que con las vacunas esta situación vaya mejorando, pero hasta entonces hay que seguir cumpliendo las normas y vamos a seguir vigilando".

Por último, el inspector jefe ha señalado que "debido a la pandemia, otros delitos de la ciudad, se han visto disminuidos. Sobre todo los referentes a hurtos, lógicamente el que haya menos gente en la calle hace más difícil que se cometan este tipo de delitos".