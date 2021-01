Uno de los 'smartwatches' de Samsung Galaxy, casi a mitad de precio en Fnac: ¡ahórrate 110 euros en su compra!

Si hay un gadget capaz de unir a deportistas y a no deportistas ese es un smartwatch. Los runners no saben vivir sin ellos (ni sin compartir los resultados de sus entrenamientos en las redes sociales) y aquellos para los que el deporte todavía es una meta pendiente están descubriendo un sinfín de prestaciones útiles para el día a día. De hecho, estos dispositivos volvieron a ser uno de los más regalos en Navidad puesto que ofrecían la excusa perfecta para empezar a cuidarse (¡y a cumplir con nuestros propósitos fitness!). Además, ahora que tenemos nuestro propio gimnasio particular controlar los datos de nuestros entrenamientos es mucho más sencillo.

Claro que, si no has encontrado uno de estos modelos bajo el árbol de Navidad, autoregalártelo puede ser una buena opción. Para elegir el modelo más adecuado para ti, debes analizar las prestaciones que más te convienen, desde los modos deportivos que incluyen hasta los datos que es capaz de monitorizar. Asimismo, conviene tener en cuenta la autonomía del dispositivo y, también, su diseño, puesto que en el mercado podemos encontrar modelos deportivos que pueden lucirse con cualquier look y así poder controlar todos los datos vitales con mayor facilidad.

No obstante, el precio es uno de los factores determinantes a la hora de elegir un modelo. ¿Y si te decimos que hemos encontrado uno de los smartwatches más deseados con 110 euros de descuento? ¡Como lo lees! Se trata del Samsung Galaxy Watch Active, un dispositivo que incluye siete modos deportivos y monitor de frecuencia cardiaca y sueño, entre otros registros, y que ahora, en el catálogo rebajado de Fnac, puede ser tuyo por 120 euros. ¿Vas a desaprovechar esta oportunidad?

Samsung Galaxy Watch Active. Fnac

Por qué merece la pena esta compra

Este dispositivo es capaz de mantenernos al corriente de nuestros progresos y de nuestro estado gracias a los distintos parámetros que emplea para medirlos. Para los deportistas, integra sensores de movimiento capaces de registrar datos de hasta siete actividades fitness distintas, incluidas las que requieren inmersión en el agua, puesto que tiene una resistencia a 5 metros de profundidad. Además, independientemente de tus rutinas deportivas, puedes establecer objetivos diarios (pasos, minutos de práctica deportiva) para que puedas alcanzarlos cada día.

Otro de sus beneficios es que su monitor de frecuencia cardiaca te avisa ante cualquier posible anomalía o si estás estresado emite una notificación para que trates de relajarte. También está relacionado con nuestra salud el monitor de control del sueño que nos ayuda a analizar nuestro descanso. Todos estos datos se recogen en la aplicación Samsung Health, donde podemos analizar nuestro bienestar y forma física.

En cuanto a su diseño, es estiloso, discreto y ligero, pero con una pantalla visual y sencilla que nos permita exprimir al máximo las prestaciones de este dispositivo.

