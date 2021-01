Coronavirus.- Delegació de Govern ofereix als 29 municipos confinats "tots els mitjans" per a controlar-ho

20M EP

Delegació del Govern torna a posar a la disposició dels 29 municipis confinats a la Comunitat Valenciana "tots els mitjans" al seu abast per al control perimetral, a més de recordar que totes les localitats tenen la seua disposició els efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) per a la desinfecció de residències, estiguen tancades o no.