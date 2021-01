Cultura.- Deu creadors intervindran La Marina de València durant el 2021 en un nou cicle d'art urbà

La iniciativa, batejada 'Art a la Marina', està comissariada per Parets -col·lectiu format pel director creatiu Andrés Sbrancia, el productor artístic i fotògraf Omar Quiñones i el també fotògraf Francho Lázaro- i pretén donar cabuda a artistes de diferents àmbits i procedència, tant valencians com d'altres llocs.

El projecte ha arrancat amb Martin Kazanietz a.k.a "Gordopelota", artista argentí reconegut a nivell mundial, especialment pels seus treballs vinculats a la cultura del futbol així com pels de temàtica costumista. Sobre un dels murs situats al costat del parc infantil i la pista de patinatge de la dàrsena valenciana, Kazanietz ha representat una persona tombada, relaxada i prenent el sol, que faria referència a la Marina com a zona de gaudi i d'oci.

El següent autor a prendre part en aquest projecte serà el francés 2shy, conegut per la seua colorista iconografia i la seua habilitat per a crear tipografies. Establit a València des de fa uns mesos, 2shy desenvolupa el seu treball entre París i València i ha triat una de les parets del pàrquing del Veles e Vents per a realitzar la seua intervenció.

'Art a la Marina' dona continuïtat a les intervencions ja realitzades en el port històric pels artistes Abel Iglesia, LUCE, Zedre Art Mural i Paul Loubet, i una vegada finalitzat el projecte, les obres generaran un recorregut en clau artística per la Marina de València, que serà un atractiu més per a visitar la dàrsena valenciana.