Cvirus.- Ribó advoca per un "confinament parcial" i demana que es prenguen les mesures "que els ajuntaments no poden"

Així ho ha expressat el primer edil en declaracions a Europa Press Televisió, en les quals ha tornat a insistir en la petició llançada aquest dimarts perquè els ciutadans facen un autoconfinament voluntari "al màxim de les seues possibilitats".

"Autoconfinar-se depèn de cadascú, però és una crida per a dir-li a la població que tot allò que puga fer per a disminuir el nivell de relació ha de fer-ho en benefici, en primer lloc, seu; en segon lloc dels seus familiars i amics i en tercer lloc de tota la societat", ha declarat.

Aquesta crida és conseqüència, ha reflexionat Ribó, d'"unes dades molt roïnes", tant a la Comunitat Valenciana com en la ciutat de València. "És molt important que siguem conscients que tothom ha d'aportar el que li siga possible per a frenar aquesta pandèmia, que està en un moment àlgid", ha asseverat.

En aquest sentit, ha advertit que els nombres en la capital del Túria són "molt preocupants" i "alarmants", tant per la incidència acumulada com per la pressió hospitalària que ha fet que la Generalitat es plantege l'ús dels hospitals de campanya, i ha instat "les autoritats a prendre les mesures necessàries que els ajuntaments no podem prendre".

Preguntat per si advoca per aplicar restriccions més dures, Ribó ha comentat que "és una decisió que ha de prendre la Generalitat", però ha afegit que, "a nivell personal", creu que el moment és propici per a "prendre més restriccions".