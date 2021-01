Cvirus.- Un brot en una residència de València deixa 63 usuaris i 10 treballadors afectats, tots asimptomàtics

El brot es va detectar el passat 1 de gener i el seu origen pot deure's a un dels empleats. La residència ha quedat sectoritzada per a separar els casos positius dels quals no ho són, els ancians amb coronavirus estan aïllats en les seues habitacions i monitoritzats constantment per un equip mèdic. A més, s'està sotmetent a residents i personal a proves PCR per a veure l'evolució del brot, han indicat les mateixes fonts.

Es tracta d'un centre que ni en la primera ni en la segona onada de la pandèmia havia registrat casos positius en la instal·lació, per la qual cosa els seus usuaris i empleats estaven a punt d'iniciar el procés de vacunació contra el coronavirus quan s'ha detectat el brot.

En tindre constància del contagi del treballador, es va començar a realitzar un garbellat amb PCR als companys que treballaven amb aquesta persona i als residents dels quals s'ocupaven, s'han anat ampliant les proves i, a data d'aquest dimecres, el centre presenta eixos 73 casos positius.