Coronavirus.- Mislata demana a la població reduir el contacte social i evitar eixir al carrer "si no és imprescindible"

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de Mislata ha demanat a la població reduir el contacte social i que evite eixir al carrer "si no és imprescindible" i caminar sempre per la vorera dreta per a evitar creuar-se al mateix temps que ha adoptat mesures "extraordinàries" de competència municipal.