PP pide a Gobierno que "tome ejemplo" de ayuntamientos en la concesión de ayudas a comerciantes y hosteleros

Así lo ha expuesto junto al también diputado nacional Mario Cortés y el alcalde de Pizarra, Félix Lozano, durante una visita al municipio, subrayando que "desde el Partido Popular llevamos meses pidiendo al Ejecutivo de PSOE y Podemos que apruebe medidas urgentes dirigidas al turismo, la hostelería y el comercio, tales como rebajar el IVA al cuatro por ciento, ampliar los ERTE hasta el 31 de mayo o promover ayudas directas al alquiler para pymes y autónomos", ha explicado.

Así, ha lamentado que "el Gobierno aún no haya aprobado ningún plan específico dirigido a los sectores que más empleo generan en nuestro país".

Frente a esta postura, ha continuado, "el Ayuntamiento de Pizarra ha aprobado ayudas directas por valor de 200.000 euros para el comercio, uno de los sectores más afectados por la crisis, mientras que el Gobierno continúa mirando hacia otro lado y mantiene su inacción en un asunto que es de su competencia", ha subrayado.

"En diciembre ya vimos que España era el país donde más creció el paro de toda la Unión Europea", ha lamentado al tiempo que ha criticado que "este Gobierno no ayuda a las empresas ni a las personas, tal y como se ha demostrado con el tremendo fracaso del Impuesto Mínimo Vital, que en la provincia de Málaga apenas llega al 15 por ciento de las personas que lo han solicitado y que, en el caso de Pizarra, beneficia a una o dos familias, de las 180 que lo han pedido".

Por su parte, Cortés ha señalado que "la subida de impuestos que está aplicando el Gobierno y que afecta de lleno a las clases medias tampoco es de recibo en plena crisis social y económica derivada de la pandemia", haciendo alusión al impuesto de matriculación, el IVA de las bebidas azucaradas, la prima de los seguros y el diesel, entre otros, alertando de que "tanto las familias, como las pymes y autónomos, pagarán más este año".

Por el contrario, ha reivindicado "el modelo de la nueva Junta de Andalucía que, bajando impuestos, ha demostrado que se puede reactivar la economía y el consumo, generando mayor actividad y recaudando más, lo que ya repercute en una mejora de los servicios públicos", ha resaltado.

Por último, el diputado nacional ha manifestado que "no entendemos cómo el Gobierno no hace nada por abaratar el precio de la luz, ya que existen impuestos energéticos que se pueden reducir o eliminar, incluso el propio IVA, que está al 21 por ciento", ha recordado, reprochando al Ejecutivo que alegue que Europa no les deja, cuando Francia, Alemania o Italia ya aplican una tasa menor, punto en el que ha incidido en que "todas las personas tienen derecho a poder tener calefacción en esta ola de frío, por lo que el coste de la luz debe abaratarse".