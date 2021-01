Belarra acusa a Robles de "alinearse con la derecha" y la ministra replica que está "volcada" en trabajar por el temporal

Las diferencias dentro de la coalición acerca de si el Congreso debe o no investigar a Juan Carlos I han provocado este miércoles un nuevo enfrentamiento dialéctico dentro del Gobierno que de nuevo a tenido como protagonistas a la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. La primera la ha acusado de "alinearse con la derecha" por oponerse a que el Congreso investigue al rey Juan Carlos I en un tuit, al que la ministra ha replicado sin haberlo leído puesto que, ha dicho, está "volcada" en trabajar para paliar los efectos del temporal Filomena.

Todo ha empezado este miércoles por la mañana, cuando Belarra -miembro de Unidas Podemos y secretaria de Estado en la Vicepresidencia segunda, de Pablo Iglesias- ha mostrado su desacuerdo por medio de Twitter ante unas declaraciones de Robles en las que acusaba a Unidas Podemos de "cuestionar las instituciones" por insistir en que el Congreso investigue las tarjetas opacas del rey emérito, algo que la Mesa de la Cámara Baja ha rechazado finalmente este miércoles, gracias también al voto del PSOE.

"Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones", ha tuiteado Belarra sobre un enlace de las declaraciones de Robles.

"Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante", ha añadido en alusión a las palabras de la ministra.

Que el Congreso investigue, como han reconocido sus letrados que puede hacer, las actividades presuntamente ilegales de Juan Carlos, es precisamente defender las instituciones.



Proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras una vez más es decepcionante. pic.twitter.com/wWcTOKpH4r — Ione Belarra (@ionebelarra) January 13, 2021

Volcada en Filomena

Horas después, Robles ha sido preguntada por estas afirmaciones en una rueda de prensa para informar de los trabajos de "normalización" de la situación que ha dejado el temporal. Si entrar directamente a la cuestión, ha recordado la decisión "democrática" del Congreso de no investigar a Juan Carlos I y ha evitado hacer mayores comentarios sobre un tuit que dice no haber leído porque tiene mucho trabajo con Filomena.

"Estoy todo el día volcada en el trabajo, no tengo tiempo para leer tuits", ha señalado antes de "invitar" a también a Belarra y a la Vicepresidencia segunda a "trabajar en lo que le importa a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables, como los que están en las residencias", ha dicho sobre un ámbito de competencia de Iglesias durante la pandemia y que Robles ha recordado que es uno de las instalaciones en las que han trabajado las Fuerzas Armadas, "desinfectando" del virus.

"Los tuits no son lo prioritario porque como miembro del Gobierno lo que me preocupa es la acción del Gobierno", ha indicado Robles, que ha subrayado la labor de las Fuerzas Armadas "en las tareas que se necesitan, por ejemplo, las residencias, que nos preocupan y estoy segura de que a la Secretaría de Estado que dirige la señora Belarra le preocupan también".

No es la primera vez

No es la primera vez que se produce un enganchón de este tipo entre estos dos miembros del Gobierno, también con origen en un tuit de Belarra contra unas declaraciones de Robles. En noviembre del año pasado ocurrió algo similar cuando Belarra acusó a Robles de ser "la ministra favorita de los poderes que quieren que gobiernen PP y Vox" después de que esta hubiera pedido a Iglesias ser "humilde" después de que el vicepresidente hiciera unas declaraciones sobre el Sáhara en las que se desmarcaba de la estrategia del Gobierno.

Este miércoles, el nuevo rifirrafe entre Belarra y Robles se suma a las diferencias dentro del Gobierno que ha provocado la subida de la factura de la luz, en pleno temporal. Dentro de la coalición, Unida Podemos reclama al PSOE que cumpla el acuerdo de Gobierno para reformar el mercado eléctrico.

Debate, no descalificación

En la formación morada también surgen voces que reclaman la "nacionalización", algo que ha rechazado tajantemente el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en rueda de prensa junto a Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Ya le digo que no, que no está en la agenda del Gobierno, así de concreto" , ha dicho Ábalos sobre la nacionalización justo después de que Robles contestara por primera vez sobre el tuit de Belarra.

Ábalos ha añadido que no le "preocupa el debate" dentro del Gobierno, en este caso sobre qué hacer con el mercado eléctrico. "No me asusta y me parece siempre positivo, me pueden incomodar las descalificaciones, pero no el debate político".