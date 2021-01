Cvirus.-Oltra i Dalmau veuen "plural" i "normal" que els partits del Botànic proposen mesures diferents davant del Covid

Així s'han expressat tots dos dirigents, que han firmat aquest dimecres un conveni per a facilitar l'accés a vivendes en lloguer a dones en situació de violència de gènere, en ser preguntats pels mitjans per la imatge de "falta d'unitat" en l'executiu autonòmic en proposar les diverses formacions que ho componen accions diferents per a contindre el virus a la Comunitat.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta, consellera d'Igualtat i líder de Compromís, Mónica Oltra, ha recordat que les mesures que s'estan adoptant "no són decisions del Consell", sinó, "com ha dit el propi president de la Generalitat", de dos departaments: Presidència i Conselleria de Sanitat.

"El Consell té els seus acords i decisions, però en aquest cas aquestes decisions no es prenen en el Consell, és important distingir-ho. El Consell està format per 12 persones i les decisions que s'estan prenent per a fer front a la pandèmia, com va dir el president, depenen de dos departaments, no del Consell en el seu conjunt", ha asseverat.

I ha afegit: "La Comissió Interdepartamental no és qui pren les decisions; qui pren les resolucions és qui les firma, ho va dir l'altre dia molt clar el president i jo no vaig a contradir-ho".

En tot cas, Oltra ha assenyalat que "les propostes que s'han fet públiques responen una visió plural que també hi ha en la societat. Forma part d'una societat democràtica plural i és sa que l'opinió pública conega les propostes que es plantegen en eixos òrgans perquè solament així es conforma una opinió pública lliure i contrastada". "Forma part intrínseca del pluralisme polític, que és un principi fonamental en la nostra Constitució", ha insistit.

La vicepresidenta ha fet notar que en l'última reunió de la Interdepartamental, celebrada el 5 de gener, es va acordar que es convocaria una nova reunió aquesta setmana. "A qui competeix convocar-la supose que la convocarà, encara que no tenim notícies", ha reconegut.

La representant de Compromís troba rellevant que es convoque, també per a estudiar l'avanç de la pandèmia, i ha assegurat que la coalició "reiterarà" la seua proposta de mesures més restrictives -tant a la Generalitat com al Govern d'Espanya- per a parar els contagis. Entre elles, s'inclou promoure el teletreball, suspendre l'activitat de l'hoteleria, prohibir les reunions de no convivents, exceptuant les cures i la criança, i confinament nocturn a les 20.00 hores amb les excepcions que marca l'actual normativa.

Sobre els ajuntaments que estan demanant als seus ciutadans un autoconfinament voluntari, Oltra ha afirmat que "sens dubte" és lògic tenint en compte el context actual. Sobre aquest tema, ha instat a "no insenbilitzar-nos" davant la xifra diària de víctimes i ha ressaltat que els 92 morts comunicats ahir -la xifra més alta fins al moment en una sola jornada- provoca "molt de dolor".

"No podem insenbilitzar-nos -ha prosseguit- davant eixa xifra, davant els contagis, l'ocupació de places hospitalàries i de les UCI i davant l'esgotament del personal sanitari, que porta quasi un any lluitant. No ens cap més col·lapse en el sistema sanitari, són humans i no poden mes i no paren de reclamar que es prenguen mesures més restrictives. Agarrem-nos a les certeses: sabem que si no ens relacionem més enllà de les unitats de convivència el virus es frena. Fem-ho", ha reclamat.

Per la seua banda, Rubén Martínez Dalmau, d'Unides Podem -formació que advoca per tornar al confinament i parar tota activitat no essencial, col·legis inclosos-, ha manifestat que aquest és "el repte més difícil al qual s'ha enfrontat mai un govern del País Valencià i això implica que el govern ha d'estar més fort que mai i actuar a una sempre i un full de ruta que des del principi s'ha posat sobre la taula". "Hem de confiar en la capacitat del govern per a poder bregar amb aquesta crisi tan dura", ha postil·lat.

"AL GOVERN VALENCIÀ NO LI TREMOLARÀ EL POLS"

I per a açò ha animat a escoltar. "És molt important que escoltem les propostes que ens fan els partits, la societat... perquè la lluita contra aquest virus és nova per a tots els governs del món i implica que cal prendre mesures pensant que la vida de les persones està en el centre de les seues polítiques". "Estic convençut -ha dit- que al govern valencià no li tremolarà el pols ni un mil·límetre a l'hora de prendre les mesures que calga prendre per a lluitar contra aquesta terrible pandèmia".

Dalmau ha afegit que "els partits proposen i el govern disposa". "Qui té la competència per a plantejar els elements de la lluita contra la pandèmia és el govern valencià i és normal que els partits proposen mesures, fins i tot diferenciades".

Sobre les propostes que té previst elevar Podem, també a l'Executiu nacional, el vicepresident i conseller de Vivenda, ha puntualitzat que no forma part de la direcció del partit. No obstant açò ha comentat que creu que en la pròxima Interdepartamental es "debatran i veuran els diferents elements que han d'argumentar la decisió i no tremolarà el pols perquè la vida i la salut de les persones estiga per damunt de qualsevol cosa".

Finalment, Dalmau ha recordat que a la Comunitat Valenciana ja hi ha una situació de "semiconfinament" i s'han adoptat mesures -com el tancament de l'hoteleria a les 17.00 o el toc de queda a les 22.00 hores- per a "pal·liar aquesta tragèdia terrible". No obstant açò, ha assegurat que eixes mesures "poden i hauran de ser avaluades en el moment en què es decidisca".