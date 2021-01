Cvirus.- Sanitat vacunarà els sanitaris d'hospitals privats en els seus centres i de les consultes per les mútues

Així li l'ha traslladat aquest dimecres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a la presidenta de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV), Mercedes Hurtado, en la reunió mantinguda per per videoconferència amb els col·legis professionals sanitaris de la Comunitat Valenciana per a parlar sobre l'estratègia de vacunació de la COVID-19, segons han informat fonts de l'entitat col·legial.

Durant la reunió, la consellera ha explicat que l'estratègia està fixada des del passat mes de novembre, però que se'n va aplicant conforme van arribant les dosis, ja que des del Ministeri de Sanitat s'estableix un ordre de prioritat en funció de les dosis que rep cada comunitat, segons les mateixes fonts.

En eixe sentit, l'ICOM ha destacat que Barceló els ha assegurat que l'estratègia contempla vacunar "el personal sanitari de primera línia, sense diferència de si exerceixen en els centres públics o privats".

Així mateix, la consellera ha explicat que de moment s'està administrant la vacuna de Pfizer i que prompte se'n va a començar a administrar la de Moderna, però que aquesta, en requerir estar a menys de -20 graus, és a dir, congelada, "dificulta tota la logística".